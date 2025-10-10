La nouvelle PS5 est une sous-PS5 : Sony baisse les performances de sa console en toute discrétion

La dernière PS5 à venir en magasin n'est pas exactement celle que vous pensez acheter.

Il n'est pas rare qu'un constructeur de console propose plusieurs versions de ses produits. Nintendo a notamment sorti la Switch 2 en 2025 tandis que Sony a dévoilé sa PS5 Pro à la fin de l'année 2024, après des années de fuites et interrogations sur la Toile. Seulement voilà, Sony aurait discrètement remplacé sa Playstation 5 dans les rayons des magasins par une nouvelle version... Moins puissante !

Cette information aurait été vérifiée par plusieurs leakers bien connus, mais également des youtubers tech qui se sont amusés à désassembler la console pour vérifier les changements et pour vous aider à vérifier quelle version vous êtes sur le point d'acheter. Le modèle qui nous intéresse tout particulièrement est la PS5 Slim. La version de base que tout le monde connait et sortie en 2023 serait bientôt remplacée par une nouvelle dans certaines parties du globe, dont la France.

Le premier changement de cette nouvelle PS5 Slim est esthétique et facile à observer : les revêtements présents sur chaque côté de la console sont désormais mats alors qu'ils étaient brillants sur l'ancien modèle. Cette modification pourrait cependant être bénéfique puisque le rendu mat est moins sensible aux traces de doigts et surtout aux rayures qui apparaissent généralement autour des ports de la console.

Mais c'est bien ce qui se trouve à l'intérieur du moteur qui risque d'énerver de nombreux acheteurs de la console. Le nouveau modèle de PS5 Slim ne proposerait que 667 Go d'espace de stockage utilisable contre 848 Go sur l'ancienne version. Les futurs acheteurs perdront donc près de 200 Go par rapport à ceux qui disposent de la PS5 Slim achetée auparavant. Un espace non négligeable puisqu'il suffirait à installer plusieurs jeux en fonction de la taille de ces derniers.

La cerise sur le gâteau : cette nouvelle version de la PS5 Slim ne serait pas moins chère que la précédente. Certes, le nouveau consommateur bénéficiera d'une version mate (et plus légère également) que la précédente PS5 Slim, mais son stockage sera amputé de 27% par rapport à la console qu'il aurait pu acheter quelques semaines plus tôt. Rappelons également que la PS5 Slim a vu son prix augmenter de 50 euros en avril dernier pour afficher le tarif final de 499,99 euros en France.

Si vous souhaitez acheter la PS5 Slim, est donc préférable de ne pas trop trainer pour bénéficier de la meilleure version de la console qui circule encore en magasin. Assurez-vous que l'emballage de la console affiche bien la mention "1 To" de stockage et vous saurez que vous disposez de l'ancien modèle qui est bien plus intéressant que le prochain à arriver dans les magasins.