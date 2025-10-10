Genshin Impact Luna 2 : dates, bannières et codes primo-gemmes

Genshin Impact vient de dévoiler le programme de sa mise à jour Luna 2. Découvrez le récapitulatif des bannières à venir et des événements prévus.

Genshin Impact continue son expansion avec sa nouvelle mise à jour Luna 2. Les joueurs pourront reprendre les événements de Nod-Krai, participer à de nouveaux modes de jeu et découvrir de nouveaux personnages en bannière ou durant leurs aventures. Découvrez toutes les nouveautés à venir lors de la version Luna 2 de Genshin Impact qui arrivera d'ici quelques semaines sur les serveurs officiels.

Quelles sont les dates relatives à Genshin Impact Luna 2 ?

La mise à jour Luna 2 de Genshin Impact sera disponible à partir du 21 octobre 2025. A cette date, la première bannière de la version Luna 2 sera également proposée aux joueurs pour une durée de deux semaines. La seconde partie de la mise à jour sera disponible à partir du 4 novembre avec les secondes bannières.

Quelles sont les bannières disponibles dans Genshin Impact Luna 2 ?

Quatre personnages de rareté 5 étoiles sont disponibles en bannière durant la version Luna 2. La première partie de la mise à jour permettra aux joueurs de recruter Nefer, cheffe du Curatorium des secrets à Nod-Krai et nouveau personnage 5 étoiles. Nefer maitrise l'élément Dendro et manie un catalyseur comme arme. Elle se jouera principalement dans des équipes de Sélénofleurissement à l'image d'une Nilou et d'une Lauma.

Nefer est le nouveau personnage 5 étoiles de la mise à jour. © Hoyoverse

En marge de Nefer, le personnage 5 étoiles de Furina fera son retour en bannière jusqu'au 4 novembre 2025. Elle sera ensuite suivie de deux autres retours de personnages bien connus des joueurs : Arlecchino et Zhongli.

Quels sont les codes Primo-gemmes de la version Luna 2 de Genshin Impact ?

Durant la présentation de la mise à jour Luna 2, les équipes de Genshin Impact ont présenté plusieurs codes permettant d'obtenir des Primo-gemmes. Ces codes sont à rentrer très rapidement avant leur expiration :

Nefer1022Ashru

LunaII1022

MiliastraWonderland

Quelles sont les nouveautés de la version Luna 2 de Genshin Impact ?

Outre les événements, quêtes et personnages proposés, la version Luna 2 inclut également quelques optimisations et nouveautés pour le jeu. La plus notable étant sans conteste le nouveau mode de jeu "UGC" dénommé Paradisia milliastral. Ce mode permet aux joueurs de créer leurs propres mini-jeux à l'intérieur même de Genshin Impact. Deux nouveaux personnages seront également disponibles dans ce nouveau mode et ils seront entièrement personnalisables au niveau physique et vestimentaire. Notez que ces deux personnages sont également jouables dans le monde de Genshin Impact.

Le mode "UGC" disposera de son propre passe de combat à acquérir et à faire progresser pour obtenir de nouveaux cosmétiques et éléments pour le mode et leur personnage. Les objets liés à ce mode peuvent également être achetés dans le jeu avec de la monnaie réelle ou à débloquer. Les joueurs pourront également fabriquer quelques cosmétiques.

Les joueurs pourront créer de nombreux modes de jeux originaux. © Hoyoverse

Les cosmétiques du mode "UGC" disposent également de bannières à l'image de celles des personnages dans Genshin Impact. Les joueurs pourront obtenir des cosmétiques de différentes raretés en dépensant de la monnaie du jeu avec quelques chances d'obtenir des objets plus rares que les autres.