Test de Battlefield 6 : un jeu explosif et dynamique à la hauteur de toutes les attentes

Après l'échec commercial de Battlefield 2042 et plusieurs années de réflexion sur sa licence, EA revient avec un nouvel opus plein de promesses : Battlefield 6. Nous avons pu tester ce jeu, voici ce que nous en pensons.

Battlefield 6 intervient à un moment charnière de la licence d'Electronic Arts (EA). Après l'épisode Battlefield 2042, qui avait rencontré un accueil mitigé en 2021, l'éditeur américain revient avec un opus lourd de promesses et de responsabilités. Le jeu de tir à la première personne a donc pour mission de redorer le blason de cette saga historique.

Pari réussi pour EA, ou nouvel échec ? Nous avons pu tester le jeu sous toutes ses formes pour vous livrer le test le plus complet possible. Battlefield 6 dispose indéniablement de grandes qualités tant dans le mode en ligne que dans la campagne. Nous avons, dans l'ensemble, grandement apprécié ce nouvel épisode, aussi explosif qu'entraînant.

© EA

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code PS5 envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Le récap de notre test de Battlefield 6 Le mode campagne presque irréprochable, mais un peu court.

mais un peu court. Les graphismes sont très convaincants.

sont très convaincants. La mise en scène au global est maitrisée et immersive.

est maitrisée et immersive. Les décors destructibles offrent un sentiment jouissif et impressionnent. Quelques bugs visuels qui peuvent gâcher l'expérience de jeu.

Un mode campagne addictif et explosif

La campagne de Battlefield 6 est un parfait mélange entre tension, action et dramatisation. Pas une mission ne passe sans que le joueur puisse prendre le temps de souffler, tant les échanges de balles se multiplient à chaque coin de rue. Le nouvel opus d'Electronic Arts est un véritable condensé d'action qui délivre un gameplay inarrêtable.

Nous avons beaucoup apprécié la campagne de Battlefield 6, laquelle multiplie les environnements (Égypte, Gibraltar, New York…) et les tactiques de combat (guérilla, tank…). L'ennui, la redondance et le repos semblent tout à fait bannis de ce nouvel épisode haut en couleur et en explosions.

© EA / Valentin Gasselin

Le scénario proposé par Battlefield 6, sans être révolutionnaire, demeure très prenant. Celui-ci, qui prend place en 2027, décrit un monde où l'OTAN est fracturé tandis qu'il confronte une armée privée au nom de la Pax Armata. Celle-ci, profitant du chaos diplomatique mondial, attaque différents pays afin de renverser l'ordre établi. Le joueur incarne plusieurs soldats de l'OTAN, eux-même embarqués au sein de diverses escouades plutôt attachantes.

La campagne de Battlefield 6 demeure toutefois très courte, puisqu'elle est réduite à neuf missions seulement. Le temps de gameplay, bien que limité, n'empêche pas la présence de retournements de situation surprenants ou de scènes marquantes. La mise en scène est toujours très réussie : le joueur est complètement embarqué dans l'univers dystopique façonné par EA, en particulier dans les phases de combat.

© EA / Valentin Gasselin

Les cartes de jeu de Battlefield 6 sont bien construites et délivrent des phases de combat intenses, au cours desquelles le joueur devra s'adapter pour atteindre la victoire. L'immersion est d'autant plus féroce que le décor est susceptible d'être presque complètement détruit au rythme des explosions et des échanges de balles. Que ce soit les meubles, les murs ou les façades de bâtiments, tout peut s'effondrer et donc transformer l'environnement de jeu.

© EA / Valentin Gasselin

Des graphismes inégalement réussis

Battlefield 6 est dans l'ensemble un très beau jeu. Les graphismes sont particulièrement réussis, avec des jeux de lumière et de reflet très satisfaisants. Les diverses cartes, qui prennent place au Caire, à Brooklyn ou à Gibraltar fourmillent de détails et de réalisme.

Electronic Arts a particulièrement travaillé sur ses cinématiques, lesquelles sont bien plus belles que le reste du jeu. Les visages et le motion design sont parfaitement réalisés, si bien que l'on pourrait parfois croire à de véritables images de film.

© EA / Valentin Gasselin

Notons toutefois que les graphismes de Battlefield 6 sont inégalement réussis. Certains objets du décor paraissent étonnamment lisses et non aboutis, quitte à sauter aux yeux et faire froncer les sourcils. Le plus étonnant reste les transitions entre les cinématiques et les séquences de jeu, qui sont tout sauf fluides. Les personnages se téléportent constamment ou glissent d'un endroit à un autre pour se retrouver à la bonne place a vu de la séquence suivante. Il n'est pas rare non plus que votre caméra se saccade et perde en IPS (Image Par Seconde).

Malgré ces quelques inégalités qui parsèment le jeu, Battlefield 6 saura, malgré son dynamisme constant, proposer des paysages à couper le souffle. Nombreux sont les panoramas, grâce à leur beauté enivrante, susceptibles d'impressionner le joueur.

© EA / Valentin Gasselin

Le mode en ligne : un retour aux sources

Comment parler de Battlefield 6 sans mentionner le mode multijoueur ? Encore une fois, le nouvel épisode d'Electronic Arts réussit son pari et tranche avec le malheureux Battlefield 2042. Battlefield 6 renoue avec avec les grands classiques de sa licence en réintégrant par exemple les classes traditionnelles (assaut, soutien, ingénieur et éclaireur) ou encore le monde Portal.

Battlefield 6 innove dans le sens où il introduit un système hybride d'armes permettant d'équiper n'importe quelle arme sur n'importe quelle classe. Une liberté de jeu qui peut déplaire aux plus puritains. Heureusement pour eux, EA a également mis en place la mode " armes verrouillées ", qui empêche cette modernisation des classes emblématiques de la licence.

© EA / Valentin Gasselin

Chaque classe dispose de talents uniques indispensables sur le terrain. Tandis que la partie Assaut bénéficie d'une régénération de santé plus rapide et d'une meilleure précision en mouvement, l'ingénieur est le seul à bénéficier d'armes capables de faire exploser les véhicules blindés ou à pouvoir réparer les voitures alliées. Chaque rôle est essentiel sur le champ de bataille.

Les cartes de jeu de Battlefield 6, très bien conçues, permettent des sessions de combat jouissives. Parce que le décor est susceptible d'être détruit de toute part, l'immersion est grande et le chaos est vite au rendez-vous. Cette destruction partielle de l'environnement de jeu peut amener le joueur à concevoir des stratégies inédites et innovantes capables d'amener à la victoire.

© EA / Valentin Gasselin

Les mouvements de notre personnage sont extrêmement fluides et appréciables. Le joueur peut faire un saut vers l'avant, se retourner lorsqu'il au sol, glisser sur les genoux voire même courir en étant accroupi : une mobilité encore une fois immersive et pratique sur le terrain.

Le jeu en ligne de Battlefield 6 ne permet plus de faire s'affronter 128 joueurs, puisqu'il se limite à 64 participants (ce qui loin d'être un défaut en soi). Les divers modes comme Percée, Expansion, Conquête et Combat rapproché n'ont pas été source de bugs en particulier. L'expérience en multijoueur est dans sa globalité très agréable, dynamique et addictive.

Notre conclusion au test de Battlefield 6

Ainsi, Electronic Arts a réussi à redorer le blason de sa licence phare, pourtant entachée par l'échec de Battlefield 2042, sorti quatre ans plus tôt. Grâce à une campagne et un mode multijoueur réussis, Battlefield 6 s'impose comme un très bon jeu de tir à la première personne.

Les graphismes, majoritairement impeccables, participent à créer une expérience de jeu hautement immersive. L'ambiance de Battlefield 6 est en elle-même parfaitement élaborée et permet au joueur de s'engager pleinement dans l'aventure proposée par EA.

Avec une campagne addictive et un mode multijoueur explosif, Battlefield 6 ne manque pas de qualités. La possibilité de détruire les structures et d'élaborer de nouvelles stratégies pour accéder à la victoire permettent sont des qualités que nous avons beaucoup apprécié.