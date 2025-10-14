Pokémon : la licence victime d'une fuite massive, on sait tout sur les prochains jeux

Des documents confidentiels de The Pokemon Company ont fait surface sur la toile. Les prochains jeux de la célèbre licences y sont dévoilés.

Il est assez rare que la licence Pokémon dévoile ses prochains jeux très en avance. La firme désirant rester à taille humaine (malgré ses nombreux bénéfices), les risques de voir de futurs projets Pokémon fuiter en avance est d'autant plus difficile à imaginer.

C'est pourtant ce qui vient de se passer si l'on en croit plusieurs sources sur le web et le réseau social X (formellement Twitter). Un compte bien connu des fans, baptisé Centro LEAKS, a compilé plusieurs giga de données en fuite et regroupant les multiples projets en cours de développement chez Game Freak et The Pokemon Company. Notez que ces fuites dateraient d'il y a plusieurs années (2020/2021) et restent donc à prendre avec des pincettes. Il y a fort à parier que Game Freak ait effectué beaucoup de modifications et changements de décisions depuis.

Pokémon Winds et Pokémon Waves en 2026

Les deux prochains jeux à venir après la sortie de Légendes Pokémon : Z-A représenteraient la 10e génération de la saga. Baptisés "Pokémon Winds" et "Pokémon Waves", ces deux titres inclueraient plusieurs nouveautés de gameplay avec notamment un mini côté "MMO" qui permettra aux joueurs de se regrouper à plusieurs sur des îles pour y mener des quêtes. La nage sous-marine serait également prévue.

Le budget de Pokémon Winds et Pokémon Waves serait estimé à environ 3 milliards de yens. Un budget en hausse par rapport à celui de Légendes Pokémon Z-A (estimé à 2 milliards) et du dernier contenu téléchargeable de Pokémon Ecarlate/Violet (estimé à 500 millions). Cette 10e génération serait exclusive à la Nintendo Switch 2 et prévue pour 2026 avec un contenu téléchargeable prévu en 2027.

Légendes Pokémon : Galar en 2027

Après la dixième génération, Game Freak planifierait de sortir un nouvel opus de sa saga spin-off avec un Légendes Pokémon centré sur la région de Galar. Les joueurs auraient pour objectif d'y créer la toute première Poké Ball Gigamax et les actions se situeraient 1000 ans dans le passé.

Pokémon Project Seed : le MMORPG en 2028

Cela fait des années que les fans de Pokémon rêvent d'un jeu massivement multijoueur autour de la licence. Ce rêve pourrait bien être réalité dans les années à venir avec la fuite d'un jeu dénommé "Pokémon Project Seed". Bien que ce titre soit très probablement modifié dans le futur, ce projet proposerait aux joueurs d'évoluer à travers de multiples régions bien connues des fans en connectant Hoenn et Sinnoh. Le titre serait jouable en ligne par de multiples personnes.

Une onzième génération de Pokémon en 2030

Enfin, cette fuite massive de données se termine par un projet prévu pour 2030 avec la onzième génération de la licence Pokémon. Très peu d'informations sont cependant disponibles sur le sujet et il y a fort à parier que ce projet n'en soit qu'à ses tout débuts chez Game Freak. Le titre serait très probablement une exclusivité pour la Nintendo Switch 2 et ne disposerait pas encore d'un nom officiel ou d'un nom de code.