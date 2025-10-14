Worlds League of Legends 2025 : infos, dates et heures des matchs, équipes... Toutes les infos

Les championnats du monde de League of Legends se déroulent en ce moment. Retrouvez toutes les informations nécessaires pour suivre la compétition jusqu'à la grande finale.

League of Legends est l'un des jeux les plus suivis au monde du côté de la scène compétitive. Le titre de Riot Games est au centre des projecteurs en cette fin d'année 2025 avec les championnats du monde qui se déroulent entre Pékin, Shanghai et Chengdu.

Cette année, 17 équipes sont qualifiées pour participer aux Worlds de League of Legends. Le format se déroule en plusieurs étapes : Play-ins, Swiss et Knockout. Les horaires de chaque match sont déterminés selon un planning établi, mais également en fonction des matchs précédents et de leur durée. Retrouvez toutes les informations concernant les Worlds 2025 de League of Legends.

Quels sont les horaires des matchs des Worlds 2025 de League of Legends ?

Comme indiqué précédemment, les Worlds 2025 de League of Legends se déroulent en trois phases distinctes. Chacune de ces phases dispose d'horaires établis qui sont les suivants :

Phase de play-ins

Date Horaires (heure de Paris) Format Mardi 14 octobre 10h Best of 5

Cette phase de Play-ins oppose l'équipe coréenne SKT T1 à l'équipe chinoise Invictus Gaming. Le format est un "best of 5" ce qui implique que la première équipe à remporter trois matchs l'emporte. Le vainqueur pourra progresser jusqu'à la phase Swiss tandis que l'équipe perdante sera éliminée des Worlds 2025.

Phase de Swiss

La phase de Swiss (également appelée "phase à système suisse") se déroule, quant à elle, en cinq rounds. Elle implique l'ensemble des 16 équipes qualifiées pour les Worlds 2025. L'objectif, pour chaque équipe, est de sécuriser au moins trois victoires afin de passer à la phase de Knockout. A l'inverse, une équipe est éliminée lorsqu'elle cumule trois défaites lors de la phase.

Les équipes affrontent toujours un opposant avec un score de victoires/défaites équivalent ou proche. Les deux premiers rounds sont en "best of 1", impliquant qu'un seul match gagné équivaut à une victoire. A partir du round 3, les matchs passent en "best of 3" et chaque équipe devra désormais gagner au moins 2 matchs pour obtenir une victoire.

Date Horaires (heure de Paris) Mercredi 15 octobre 7h Jeudi 16 octobre 7h Vendredi 17 octobre 10h Samedi 18 octobre 10h Dimanche 19 octobre 10h Mercredi 22 octobre 10h Jeudi 23 octobre 10h Vendredi 24 octobre 10h Samedi 25 octobre 7h

Phase de Knockout

Nous y sommes presque. A cette étape, il ne reste que 8 équipes à se battre pour progresser jusqu'à la fin des Worlds 2025 de League of Legends et l'obtention du titre de champions du monde. L'ensemble des matchs se déroule alors en "best of 5", impliquant qu'une équipe doit décrocher 3 parties gagnées pour obtenir une victoire.

Les rencontres sont tirées au sort, mais les deux premières équipes avec un score de 3-0 à la phase de Swiss sont garanties de tomber sur des équipes avec un score de 3-2. Les autres équipes seront tirés au sort entre-elles.

Quatre des huit équipes qualifiées pour la phase de Knockout avanceront pour les demi-finales. Les deux meilleures équipes s'affronteront finalement en finale à Chengdu, en Chine.

Tous les matchs de la phase de Knockout se joueront à 8h du matin (heure de Paris).

Date Horaires (heure de Paris) Phase Mardi 28 octobre 8h Quarts de finale Mercredi 29 octobre 8h Quarts de finale Jeudi 30 octobre 8h Quarts de finale Vendredi 31 octobre 8h Quarts de finale Samedi 1e novembre 8h Demi-finales Dimanche 2 novembre 8h Demi-finales Dimanche 9 novembre 8h Finale

Où suivre les matchs des Worlds 2025 de League of Legends en DIRECT ?

L'ensemble des matchs des championnats du monde 2025 de League of Legends est à retrouver sur le site officiel de LolEsports avec leur chaine YouTube et Twitch.

Chaque région dispose également de ses propres streamers autorisés à diffuser et commenter les matchs. En France, les Worlds 2025 peuvent être suivis sur les chaines Twitch de OTP, Kameto, Trayton, Skyyart et Zaboutine.

Quelles sont les équipes qualifiées pour les Worlds 2025 de League of Legends ?

Cette année, les trois meilleures équipes de chaque région sont qualifiées pour les Worlds 2025 ainsi que le gagnant du MSI 2025. C'est donc un totale de 17 équipes présentes aux Worlds 2025 avec :

Région LCK (Corée du sud)

Gen. G

Hanwha Life Esports

KT Rolster

SKT T1

Région LPL (Chine)

Bilibili Gaming

Anyone's Legend

Top Esports

Invictus Gaming

Région EMEA (LEC Europe)

G2 Esports

Movistar KOI

Fnatic

Région LTA (Amériques)

Flyquest

Vivo Keyd Stars

100 Thieves

Région LCP (Asie-Pacifique)

CTBC Flying Oyster

Team Secret Whales

PSG Talon

Qu'est-ce que le nouveau format Fearless ?

Ces Worlds 2025 innovent avec un nouveau mode de sélection des champions lors de la phase de draft. Ce mode baptisé "Fearless" a déjà été testé dans plusieurs régions avec un certain succès. Son explication est plutôt simple : lorsqu'un champion est joué par une des deux équipes d'un match, ce champion ne peut plus être sélectionné par les deux équipes pendant toute la durée de la rencontre. Le format "Fearless" force donc les joueurs à maitriser une large palette de champions du jeu, et non seulement ceux qu'ils sont habitués à jouer toute l'année.