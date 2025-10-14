Légende Pokémon : Z-A : "on redécouvre Pokémon", les notes de la presse sont tombées

Les premiers retours de la presse spécialisée autour du nouveau jeu Légendes Pokémon : Z-A sont multiples, mais tous semblent reconnaitre des qualités au jeu.

Légendes Pokémon : Z-A est le nouvel opus de la célèbre saga Pokémon. Chaque sortie d'un nouvel opus de la licence est généralement un petit événement dans le monde du jeu vidéo. La célèbre licence de monstres à attraper et à faire combattre célèbre ce mois ci la sortie d'un tout nouvel opus spin-off se déroulant dans la ville d'Illumis.

Avant sa sortie officielle ce jeudi 16 octobre, la presse spécialisée a pu mettre la main sur Légendes Pokémon Z-A pour fournir leurs retours sur le titre. Sans trop de surprise, le jeu semble s'avérer bon, mais non exempt de défauts.

Légendes Pokémon Z-A innove les combats

Parmi les meilleurs retours concernant Légendes Pokémon : Z-A, de nombreux tests vantent les mérites du nouveau système de combat. Pour rappel, cet opus introduit des combats en temps réel pour la série qui s'est toujours cantonnée au tour par tour. Dans son test, Charlanmhg de JV précise que le nouveau système de combat "encourage la découverte de chaque attaque et comment chaque Pokémon la met en place." Le testeur précise avoir véritablement redécouvert la saga du côté des combats et attribue la note de 15/20 au jeu en précisant que les combats lui on fait redécouvrir Pokémon.

Du côté de Numerama, c'est Guillaume Leviach qui précise avoir également apprécié les combats du jeu qui font parti d'un ensemble de "nouvelles idées qui font du bien à une licence de moins en moins stagnante." Le journaliste précise cependant que la liberté d'action du système de combat engendre parfois quelques soucis comme des zones bien trop confinées pour l'ampleur des combats du jeu. Cela n'empêche pas le testeur d'attribuer la note de 8/10 à Légendes Pokémon : Z-A.

La critique la plus entousiaste à l'internationale semble provenir du site VGC pour qui "Légendes Pokémon : Z-A est une lettre d'amour aux anciens fans qui réalise mieux que Arceus sur chaque aspect." Le site vante également les mérites du nouveau système de combat, mais également le ton plus sérieux de l'aventure ainsi que la bande-originale du titre. Il convient toutefois de mentionner que VGC a toujours été extrêmement généreux avec la licence et leurs tests.

Un côté technique en progression, mais qui peut faire mieux

Le seul point négatif de VGC pointe du doigt la version Switch 1 qui aurait retenu les limites techniques du jeu sur Nintendo Switch 2. Un constat que l'on retrouve sur la majorité des tests de Légendes Pokémon : Z-A, et tout particulièrement sur les tests les plus critiques.

Ainsi, le site néerlandais XGN précise que Légendes Pokémon : Z-A réussit son coup, mais que "le studio ne passe pas le test en ce qui concerne les défauts graphiques" tout en reconnaissant que les performances sur Switch 2 (avec du 60 FPS constant) rend le tout très plaisant.

Enfin, le site Eurogamer ne donne qu'une note de 3/5 à Légendes Pokémon : Z-A. Le testeur Chris Tapsell précise notamment que le titre laisse miroiter des ambitions bien plus grandes à venir dans les prochaines années pour la saga. Le journaliste précise également que les quêtes annexes sont "ridiculement simplistes jusqu'à devenir des parodies, mais qu'elles sont au moins délivrées avec du charme et de l'humour."