Les Sims : EA annule la version mobile pour préparer un nouveau jeu

Electronic Arts vient d'annoncer la fin imminente de la version mobile des Sims. En coulisses, l'éditeur prépare la suite tant attendue de la licence qui devrait également débarquer sur smartphone.

Les joueurs des Sims Mobile se réveillent avec la pire nouvelle qui pourrait arriver à leur titre préféré : Electronic Arts vient d'annoncer la fin du jeu avec une dernière mise à jour. A partir du 20 janvier 2026, les joueurs ne pourront plus se connecter et profiter du jeu. Mais cet arrêt semble nécessaire pour préparer le futur de la franchise des Sims.

Les Sims Mobile prendra fin d'ici les prochains mois

C'est à travers la dernière news des Sims Mobile que la nouvelle est tombée : la prochaine mise à jour du jeu sera la dernière. Après plus de sept an de maintenance, le titre va tirer sa révérence d'ici quelques mois. L'arrêt complet sera effectué par vagues avec plusieurs étapes :

A partir du 20 octobre 2025, les achats intégrés au titre sont désactivés.

A partir du 21 octobre 2025, il n'est plus possible de télécharger Les Sims Mobile sur les boutiques d'applications officielles.

A partir du 6 janvier 2026, de multiples objets et fonctionnalités deviendront gratuites pour tous les joueurs qui possèdent encore le jeu.

A partir du 20 janvier 2026, les serveurs du jeu seront débranchés et il ne sera plus possible d'accéder à une partie.

Une fin de service pour préparer le futur

La fin des Sims Mobile est surprenante puisque le titre recevait fréquemment un bon accueil critique. Electronic Arts semble cependant préparer l'avenir de la franchise des "Sims" en préparant le prochain jeu de la licence. Ce supposé "Sims 5" serait à la fois disponible sur PC, consoles et smartphones, rendant l'existence d'un "Sims Mobile" plutôt superflue.