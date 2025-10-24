Légendes Pokémon Z-A signe d'excellentes ventes au démarrage

Qui en doutait ? Le dernier opus de la licence Pokémon semble s'arracher. Les premiers résultats sont excellents et se répartissent aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2.

Malgré de nombreuses critiques, Légendes Pokémon Z-A semble bien parti pour être l'un des jeux de la licence les plus vendus au monde. Le titre s'est écoulé à près de 6 millions d'exemplaires (5,8 pour être précis) depuis sa sortie le 16 octobre dernier. The Pokemon Company précise également que ce chiffre concerne aussi bien les ventes physiques que dématérialisées. La moitié des copies écoulées seraient sur Nintendo Switch 2 ce qui tranche les 5,8 millions d'exemplaires en deux avec la première Nintendo Switch.

La licence Pokémon semble inépuisable

Avec 5,8 millions de ventes lors de sa sortie, Légendes Pokémon Z-A s'établit comme le 5e meilleur démarrage de la franchise Pokémon. C'est légèrement moins que son prédécesseur, Légendes Pokémon : Arceus qui s'était écoulé à 6,5 millions d'exemplaires après une semaine de commercialisation. C'est toutefois mieux que les anciens opus sur Nintendo DS/3DS qu'étaient Pokémon Soleil/Lune, Pokémon Noir/Blanc et Pokémon Rubis Oméga/Saphir Alpha.