GTA 6 repoussé : une annonce entre bonne nouvelle et polémiques

Beaucoup le craignait : la sortie de Grand Theft Auto 6 est à nouveau reportée. Le titre vise désormais la fin d'année 2026, mais cela sonne comme une bonne nouvelle pour certains.

Rockstar Games vient de réaliser l'annonce la plus redoutée par les games du monde entier : GTA 6 ne sortira pas à la date de sortie annoncée. Initialement prévu pour fin 2025, le titre a déjà été repoussé deux fois afin de peaufiner son développement. Alors que beaucoup estimaient que la nouvelle date de mai 2026 serait la bonne, les réseaux sociaux officiels de l'entreprise ont confirmé qu'un temps de développement supplémentaire était nécessaire.

GTA 6 est donc désormais attendu pour novembre 2026. Dans une lettre envoyée aux actionnaires de l'entreprise, Strauss Zelnick (PDG de Take Two) a indiqué que ce report n'avait aucun rapport avec les derniers résultats financiers de l'entreprise : "nous restons confiants et excités à l'idée de produire une expérience inégalée et digne d'un blockbuster."

Le report de GTA 6 permet à certains de souffler

La date de sortie de GTA 6 est un événement dans le monde du Jeu Vidéo. Plusieurs studios avaient décidé de reporter leur propre titre initialement prévu en mai 2026 lorsque le titre de Rockstar a été repoussé. D'autres ont tout de même décidé de garder une fenêtre de sortie proche du jeu, estimant que le public serait tout de même au rendez-vous.

Parmi les plus gros candidats, on peut notamment noter le prochain Resident Evil Requiem, prévu pour quelques semaines avant la dernière date de sortie de GTA 6. Capcom semble cependant sûr de son coup et peut désormais souffler un peu grâce au report du titre de Rockstar. A l'image également du studio IO Interactive qui prévoit toujours son 007 First Light où les joueurs pourront incarner un jeune James Bond.

Le report de GTA 6 à novembre 2026 doit cependant inquiéter d'autres studios dont les jeux sont toujours prévus à cette même fenêtre de sortie. C'est notamment le cas de Marvel : Rise of Hydra, du prochain Fable ou encore de The Elder Scrolls VI qui sont tous prévus pour un vague "2026" et vont certainement devoir prendre en compte le report de GTA 6 pour planifier leurs sorties.

Un report qui suit des polémiques

Rockstar est sous le feu des projecteurs depuis quelques semaines, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Le studio est accusé d'avoir licencié plusieurs dizaines d'employés qui étaient présumées à l'origine des fuites autour de GTA 6. Plusieurs enquêtes détaillent cependant que le personnel concerné n'aurait rien à voir avec ces leaks, mais qu'il s'agirait d'employés syndiqués.

Certains employés ont notamment pris la parole de façon anonyme sur le net afin de dénoncer les agissements de Rockstar : "ces collègues étaient de vieux employés chez Rockstar depuis plus de 18 ans et aucun d'entre-eux n'a eu de mauvais comportement par le passé (...) leur éviction aura un impact sur les dates de nos prochains projets."