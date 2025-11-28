Pack PS5 : CDiscount écrase le marché avec du pack PS5 à volonté pour le Black Friday !

Il y a du pack à gogo pour ceux qui cherchent une PS5. Voici les meilleurs packs du moment, avec une profusion de bons plans sur CDiscount !

On le savait depuis l'annonce de Sony mi-novembre, ce Black Friday 2025 allait être l'occasion d'enfin voir la PlayStation 5, la PS5 pour les intimes, à petit prix. Les réductions étaient connues : 100 euros de moins sur la PS5 Pro, même chose sur la PS5 Digital Edition, jusqu'à 150 euros sur la PS5 Slim Standard Edition... Mais de là à voir autant de packs surgir des entrepôts des revendeurs, on n'aurait franchement pas parié.

Ce vendredi 28 novembre, à l'aube du "vrai" jour du Black Friday, on trouve des packs en tout genre, surtout sur le site CDiscount qui frappe fort, très fort ! Le site français affiche à la fois les meilleurs prix cette nuit mais aussi le plus de variétés possibles.

Vous cherchez un pack avec des jeux références ou avec le dernier FC 26 ? Plutôt un pack avec une deuxième manette ? Ou un lecteur de disque PS5 pour la PS5 Digital (ou même la Pro ?!). Tout est possible. Voici quelques-uns des packs en ligne avec des prix canon !

L'offre numéro 1 sélectionnée par la rédaction : le pack PS5 + le jeu de football FC 26 :

Il s'agit du dernier opus de la fameuse saga FIFA renommée FC mais toujours gérée par le géant Electronic Arts. De quoi profiter des derniers graphismes, des stades nouvellements intégrés, des effectifs à jour et des dernières pépites du football mondial pour de passionnants PSG-OM, Real-Barça ou Liverpool - Manchester City en solo, entre amis ou en ligne !

PS5 + FC 26

Et aussi à saisir rapidement : le pack PS5 + Spider-Man 2 + The Last of UsPart II - Remastered + God of War Ragnarök :

CDiscount frappe fort avec ce pack comprenant trois jeux figurant parmi les références de la PS5. On pense notamment à God of War très impressionnant visuellement alors que Spider-Man séduira les familles et que The Last of Us en version remasterisée permet de se replonger dans un jeu vintage qui a donné naissance à la fameuse série de HBO.

Pack PS5 + Spider-Man 2 + The Last of UsPart II - Remastered + God of War RagnarÃ¶k

Pack PS5 + 2e manette Dual Sense

Pour les familles, c'est le pack idéal puisqu'il intègre une deuxième manette Dual Sense, habituellement facturée 55 euros environ.

Sony PlayStation 5 Slim

Pack PS5 Standard Edition + casque gaming JBL

Un casque JBL de bonne facture sans être une référence mais qui saura plaire aux gamers qui aiment jouer en ligne et échanger avec les autres joueurs.

Pack PS5 Slim Standard Edition + casque JBL

Pack PS5 Pro + FC 26

Le must enfin en pack ! La PS5 Pro est LA référence, la console qui offre la meilleure expérience de jeu et elle ici proposée avec FC26 en téléchargement via un code compris dans le pack. Un magnifique cadeau à glisser sous le sapin pour ceux qui ont vraiment été très sages cette année...

Pack PS5 Pro + FC26

Pack PS5 + 2e manette Dual Sense blanche + Station de recharge pour manette Dual Sense

Ce pack combine une 2e manette et la très pratique station de recharge pour manette Dual Sense. Qui n'a jamais pesté devant une batterie vide après avoir oublié de la charger et être contraint de jouer en filaire collé à l'écran ou de devoir patienter que la manette retrouve du jus ? Avec cette station de recharge, c'est bien plus simple puisque la manette peut se recharger même une fois la PS5 éteinte...

Pack PS5 Digital Edition + Manette sans fil DualSense - Blanche + Station de charge pour DualSense

Attention, toutes ces offres spéciales pour le Black Friday 2025 sont à durée limitée ou peuvent voir leurs stocks disparaître rapidement. Les prix affichés peuvent également varier rapidement.