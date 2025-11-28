-27% sur les manettes PS5, voici où trouver LE bon plan du Black Friday ce vendredi !

Vous cherchez des manettes PS5 Dual Sense officielles de Sony à prix réduit ? Le Black Friday propose plusieurs offres ce vendredi mais voici les meilleures !

Ce Black Friday 2025 est sans conteste celui de la PS5. Les ruptures de stock sont bien loin, les polémiques sur l'espace de stockage de la nouvelle PS5 Slim aussi. Sony a baissé les prix de sa console juste avant le début du Black Friday et les sites des géants Amazon, Fnac, CDiscount, Rakuten et leurs amis multiplient les offres et les packs pour se différencier.

Pour ce Black Friday PS5, on trouve aussi de belles offres sur les accessoires, jeux, PS Portal, casque de réalité virtuelle VR2... Mais aussi et surtout sur les fameuses manettes Dual Sense de la PS5. Un petit bijou de technologie qui revient cher puisqu'une seule manette est généralement incluse dans les packs à l'achat d'une console. Pour en ajouter une 2e et pouvoir jouer en famille ou entre amis, il faut sortir la carte bleue avec un montant moyen autour de 70 euros.

Rien de tout ça pendant ce Black Friday 2025 puisque l'on trouve des manettes à 54 euros, soit tout de même 27% de réduction, comme constaté sur CDiscount. Amazon ou Rakuten ne sont pas en reste. La manette PS5 Dual Sense est disponible en plusieurs coloris. Il n y a plus qu'à faire son choix ci-dessous :

Manette Dual Sense PS5 blanche

Manette Dual Sense PS5 rouge

Manette PS5 Red volcanic

Manette Dual Sense Edge pour PS5

Si vous voulez du haut de gamme et une manette totalement personnalisable, vous pouvez opter pour la manette Edge ci-dessus. Elle reprend toutes les fonctionnalités de la DualSense standard (retour haptique, gâchettes adaptatives) mais ajoute des options de personnalisation avancées dans les réglages de la PS5. On peut remplacer les sticks analogiques, ajuster la course des gâchettes via des curseurs physiques, et personnaliser les palettes arrière interchangeables. Elle est aussi vendue avec un étui de transport.

Si vous cherchez tous les bons plans en direct sur le Black Friday PS5, vous pouvez retrouver notre direct et notre sélection dédiée ci-dessus. Packs, console Slim et Pro, jeux, accessoires... Elle vous propose la sélection des meilleures promos du jour !