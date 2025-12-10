Si vous avez une PS5 ou une Xbox, désactivez d'urgence cette option qui gonfle votre facture d'électricité

Les consoles de jeux vidéo récentes peuvent avoir un impact non négligeable sur votre facture d'électricité. Mais un réglage spécifique est mis en cause.

Cela fait maintenant 5 ans que les consoles nouvelle génération sont sorties. La Playstation 5 et la Xbox Series ont fait couler beaucoup d'encre depuis leur arrivée et la sortie de leurs jeux respectifs. Parmi les discussions qui reviennent souvent, on trouve notamment leur consommation énergétique, souvent jugée gargantuesque.

Ces nouvelles consoles dernier cri sont en effet réputées pour être de petits vampires côté consommation électrique. A notre époque où la moindre économie est recherchée, il peut être intéressant de se pencher sous votre télévision et d'observer votre console pour vous assurer qu'elle ne consomme pas davantage que ce que vous imaginez. Un réglage spécifique sur les consoles PS5 et Xbox Series est notamment au centre d'une consommation fantôme, qui peut se répercuter sur vos factures.

Saviez-vous que vos consoles nouvelle génération peuvent consommer de l'électricité même lorsque vous pensez qu'elles sont éteintes ? La majorité des utilisateurs préfèrent laisser leur console en veille plutôt que de l'éteindre complètement, et ce, pour une raison simple : pouvoir reprendre leur partie le plus vite possible. Cette option s'avère effectivement très pratique si vous voulez éviter de vous farcir tous les écrans d'allumage ou de chargement.

Hélas, ce mode permet à votre console de fonctionner en continu et même de télécharger des mises à jour en arrière-plan. Ainsi, votre PS5 ou votre Xbox Series S/X va continuer à consommer de l'énergie même lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si la dite consommation n'est pas si élevée que cela par rapport au moment où vous jouez, elle peut tout de même s'avérer impactante pour votre consommation d'électricité si vous laissez votre console très régulièrement en veille sur plusieurs mois.

Pour désactiver cette option, rien de bien compliqué. Sur PS5, rendez-vous dans les paramètres et dans l'onglet "Système". Cherchez alors le menu "Gestion de l'alimentation" et "Fonctionnalités disponibles en mode repos". Vous devriez pouvoir y désactiver la fonctionnalité "Rester connecté à internet" qui permet à la PS5 d'effectuer des mises à jour en mode repos.

Sur Xbox, rendez-vous dans les paramètres de la console et l'onglet "Général" pour y trouver la rubrique "Options d'alimentation". Choisissez alors l'option "Economie d'énergie" pour que la console réduise fortement sa consommation en mode veille.