Genshin Impact : une nouvelle collaboration avec Duolingo annoncée

L'un des jeux les plus populaires au monde s'associe avec la célèbre application d'apprentissage de langues pour une collaboration surprise.

Si Genshin Impact a connu de multiples collaborations outre atlantique, ce n'est pas forcément le cas pour les joueurs en Europe qui doivent se contenter du personnage d'Aloy et de quelques petites annonces. La dernière en date concerne un événement assez surprenant puisque le titre s'allie avec l'application Duolingo pour offrir des récompenses en jeu.

Cette collaboration se déroule exclusivement sur l'application Duolingo. Les utilisateurs disposent désormais d'une quête de série de 3 jours à compléter afin d'obtenir des récompenses en jeu. Ainsi, du 8 au 27 décembre 2025, les possesseurs de l'application Duolingo peuvent trouver la quête spéciale "Genshin Impact". Cette dernière nécessite uniquement de compléter une série de 3 jours d'exercices sur l'application pour obtenir des récompenses sur Genshin Impact.

Les récompenses obtenues sont multiples : un avatar, un thème en jeu, une recette de cuisine, un plat, des primo-gemmes et d'autres petits objets susceptibles d'aider les joueurs. Les utilisateurs gagneront également des gemmes Duolingo en accomplissant la quête.