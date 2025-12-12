Clair Obscur : Expedition 33 dit "merci" à ses joueurs et dévoile un DLC entièrement gratuit

Récompensé par de multiples titres aux Game Awards 2025, le titre français fait un très beau cadeau à ses fans.

Que Clair Obscur : Expédition 33 rafle la majorité des prix aux Game Awards, il n'y a que peu de surprises. Le titre a remporté 9 des 12 récompenses de la soirée, faisant de Clair Obscur le jeu le plus récompensé de l'histoire de la cérémonie.

Sur scène, Guillaume Broche a tenu à remercier son équipe, mais également les joueurs avec un petit cadeau bien particulier. Clair Obscur : Expédition 33 se dote d'un nouveau contenu téléchargeable dès aujourd'hui et entièrement gratuit. Sobrement intitulée "merci", cette mise à jour inclut de nouveaux combats, de nouvelles zones, de nouvelles musiques et quelques petites surprises.

La mise à jour "merci" permet aux joueurs d'explorer les "brouillons de Verso" lorsque ce dernier était jeune et rêvait d'aventures colorées. Ce contenu téléchargeable est disponible gratuitement sur PC et consoles.