Tomb Raider Catalyst : le retour de Lara Croft fait déjà débat

Les nouvelles aventures de cette figure mythique du Jeu Vidéo ne semblent pas passer pour certains.

Cela faisait un moment que nous attendions des nouvelles de la célèbre Lara Croft. La dernière cérémonie des Game Awards a levé le voile sur de nouveaux jeux à venir pour l'aventurière. Cette dernière fera d'abord son retour en 2026 avec un "Tomb Raider : Legacy of Atlantis" qui sera un remake du premier opus original. Les joueurs pourront découvrir ensuite "Tomb Raider : Catalyst" l'année suivante qui signera une toute nouvelle aventure.

Plusieurs voix semblent déjà monter au créneau concernant le nouveau visage de Lara Croft. Pire encore : l'héroine semble faire table rase du passé puisqu'une nouvelle voix officielle a été sélectionnée pour remplacer les anciennes, qu'il s'agisse de la version française ou américaine.

Pour cette dernière, c'est Alix Wilton Regan qui semble reprendre le flambeau. L'actrice est notamment connue pour avoir doublé des personnages de titres bien connus comme "Dragon Age Inquisition" ou "Mass Effect 3".

Du côté de la VF, ce n'est malheureusement pas Françoise Cadol, doubleuse historique du personnage, qui semble présente ici. L'actrice avait récemment fait l'actualité après que sa voix ait été copiée par intelligence artificielle pour des versions remasterisées des premiers jeux "Tomb Raider".