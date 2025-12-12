Divinity : les développeurs de Bladur's Gate 3 dévoilent leur nouveau jeu avec un teasing massif

Une statue démoniaque dans le désert et un trailer aussi sanglant qu'énigmatique.

Après avoir raflé de multiples récompenses avec leur dernier jeu, les développeurs de "Baldur's Gate 3" reviennent à la charge avec un "nouveau" titre. Les guillemets sont importants puisque ce projet n'est nul autre que "Divinity", un nouvel opus qui rejoindra deux précédents jeux du studio.

"Les dieux ne répondent plus aux prières. Rivellon saigne. De nouvelles puissances se réveillent." Voici la description de ce nouveau jeu en cours de développement par les équipes responsables de "Baldur's Gate 3". Le titre s'était subtilement dévoilé ces derniers jours avec une étrange statue placée dans le désert qui avait laissé libre cours à de nombreuses théories.

Larian Studios précise toutefois que les joueurs pourront découvrir "Divinity" même sans avoir joué aux précédents "Divinity: Original Sin" et "Divinity: Original Sin 2". Aucune date de sortie n'a cependant été évoquée.