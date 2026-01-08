Life is Strange Reunion : un nouvel opus avec Max et Chloé agace les fans

Le site de classification PEGI a brièvement laissé apparaître une page web avec la mention d'un nouveau jeu pour la saga.

Un nouvel opus pour la saga Life is Strange semble être prévu du côté de Square Enix et Deck Nine. La mention d'un nouveau titre est brièvement apparue sur le site de classification européen PEGI.

Baptisé Life is Strange : Reunion, le jeu dévoilait clairement sa trame narrative sur la page web PEGI retirée depuis : "Chloé Price était la partenaire de Max Caulfield... La perdre est le plus grand regret de Max. Chloé est désormais en route pour l'université Caledon. Hantée par des cauchemars et des souvenirs impossibles, Chloé a besoin de l'aide de Max. Mais cette dernière est déjà au milieu d'une crise : dans trois jours, une tempête mortelle risque de détruire le campus."

​​​​​​Un nouveau jeu qui déclenche déjà la colère des fans

Tout fan de Life is Strange le sait depuis la sortie du premier jeu en 2015 : Chloé Price est l'un des personnages les plus importants de la saga, et pour cause : les joueurs avaient le choix à la fin du jeu de sacrifier Chloé ou la région toute entière.

La sortie en octobre 2024 de Life is Strange : Double Exposure a confirmé que chacune des fins du premier opus était canon. Pour beaucoup de joueurs et fans de la licence, le retour de Chloé sonne cependant comme une douche froide et une insulte envers ceux ayant choisi de sacrifier cette dernière dans leur partie du premier Life is Strange.

La probabilité d'un ancien jeu abandonné

L'apparition de Life is Strange : Reunion sur le site de PEGI est assez équivoque : le jeu existe ou a, tout du moins, existé à un moment. Un détail sur la page retirée du site laisse cependant songeur : le titre était uniquement classifié pour une sortie du PS5 au début de l'année 2025. Deux informations qui laissent songeur puisque Double Exposure est bien sorti sur Playstation 5, mais également sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch.

Il est donc totalement probable que Life is Strange : Reunion soit en réalité un projet de suite à Double Exposure ou même un DLC qui fût enregistré sur le site de PEGI avant d'être annulé par Square Enix. Pour rappel, le dernier opus de la saga, Double Exposure, avait beaucoup divisé les joueurs et rapporté comme "une grosse déception commerciale" pour Square Enix. Il ne serait donc pas illogique que l'éditeur ait décidé de couper la production d'un nouvel opus déjà planifié.