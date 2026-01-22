Panique chez Ubisoft : l'éditeur Français prévoit un "reset complet" de l'entreprise

En difficultés depuis quelques années, Ubisoft annonce une vaste restructuration des projets à venir pour le groupe.

Rien ne va plus pour Ubisoft. Après plusieurs années de déboires avec la justice et des résultats financiers mitigés, le groupe a annoncé revoir totalement ses plans pour les années à venir afin de réduire ses coûts. Au programme : plusieurs jeux annulés, multiples reports de titres, fermetures de studios et autres annonces chocs pour les joueurs et salariés.

Prince of Persia Remake et six autres jeux annulés

La première victime des annonces d'Ubisoft est sûrement l'un de ses jeux les plus attendus de ces dernières années. Annoncé en septembre 2020, le développement du remake du premier Prince of Persia était reparti à zéro en 2023 en passant entre les mains d'Ubisoft Montreal, studio à l'origine du volet original. Attendu pour une sortie en 2026, ce remake est donc annulé.

D'autres projets font également partis de la vague d'annulations, mais sans plus de précisions. C'est un total de six projets qui seraient abandonnés par Ubisoft avec notamment trois nouvelles licences et un projet de jeu sur smartphone.

Sept jeux reportés pour davantage de travail sur la qualité

Encore une fois, peu d'informations sur les titres concernés, mais Ubisoft a également profité de ses multiples annonces pour dévoiler que sept nouveaux jeux étaient désormais reportés. L'un d'entre eux - probablement le remake de Assassin's Creed Black Flag - était initialement prévu en avril 2026. Sa nouvelle date de sortie est désormais estimée à "avant avril 2027".

Des fermetures de studios et retour au travail présentiel

Les salariés d'Ubisoft ne sont pas épargnés par les annonces du groupe qui précise que deux de ses studios emblématiques vont fermer leurs portes.

Tout d'abord : Ubisoft Halifax à qui l'on doit notamment Mighty Quest of an Epic Loot ou le jeu mobile Assassin's Creed Rebellion sorti en 2018. Ubisoft Stockholm est également concerné et fermera prochainement ses portes.

Le reste des studios existants se voit répartir les licences actuelles du groupe avec notamment Splinter Cell, For Honor, Skull & Bones, Assassin's Creed, Rayman ou encore Beyond Good & Evil. Une nouvelle phase de "réduction des coûts" est également prévue d'ici deux ans avec de potentielles cessions d'actifs et licenciements tandis que les employés toujours en poste sont priés de revenir à 100% en présentiel.

Des mesures décisives pour l'avenir Ubisoft

Malgré plusieurs déboires ces dernières années, Ubisoft avait réussi à limiter la casse en finalisant un plan d'investissement par le géant chinois Tencent en 2025. Ces annonces visent avant tout à ramener le groupe vers un équilibre financier, d'abord imaginé autour de 2026-2027. A travers son communiqué, Yves Guillemot, PDG du groupe, déclare : "nous transformons le modèle opérationnel d'Ubisoft pour produire des jeux autour de deux pilliers au coeur de notre stratégie : des jeux d'aventure en monde ouvert et des expériences live service sur le long terme (...) Bien que ces décisions soient difficiles, elles s'avèrent nécessaires pour construire une organisation profitable et efficace sur le long terme."