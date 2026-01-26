World of Warcraft Midnight s'installe à Bercy Village avec un café éphémère

La participation des joueurs à l'événement permettra également de récolter quelques goodies.

La prochaine extension du célèbre World of Warcraft débarque d'ici quelques semaines. Afin de faire patienter les joueurs, Blizzard propose un événement se situant à Paris, et plus précisément à Bercy Village : le café d'Azeroth.

Du 6 au 8 février, les joueurs peuvent venir déguster des boissons chaudes et mets spécialement concoctés pour l'occasion. Une fois inscrits, les participants pourront également obtenir une mini quête à accomplir au sein de Bercy Village. Plusieurs récompenses sont obtenables avec notamment un pin's exclusif et une mascotte à utiliser dans World of Warcraft.

© Blizzard

La café d'Azeroth est également l'occasion pour Blizzard d'organiser une session de questions/réponses avec Maria Hamilton, directrice de la conception (histoire, récits et quêtes de l'extension Midnight) et Jay Hwang, artiste principal de la fonctionnalité des logis. La vidéo récapitulative de cette session sera disponible par la suite sur les réseaux sociaux. Les fans ont jusqu'au 30 janvier pour poser leurs questions sur le site officiel ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag #LeCafeAzerothQR.

La tenue du café d'Azeroth se terminera par la diffusion du film Warcraft : le commencement à l'UGC Ciné Cité Bercy le 6 février. La réservation à cette séance est cependant obligatoire et à effectuer à cette adresse.