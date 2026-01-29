Resident Evil Requiem : nous avons pu y jouer 3h et le jeu nous a complètement fait changer d'avis

A quelques semaines de sa sortie officielle, nous avons pu mettre les mains sur une preview du prochain titre de la saga horrifique.

C'est certainement l'un des jeux les plus attendus de l'année. Quatre ans après la sortie du dernier opus, la saga Resident Evil accueillera bientôt un nouvel épisode avec Resident Evil Requiem. Prévu pour une sortie mondiale le 27 février prochain sur PS5, consoles Xbox, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et Epic Games), le titre s'est laissé approcher pour une première prise en main d'environ trois heures.

Note de la rédaction : nous avons pu jouer à Resident Evil Requiem sur une session du jeu qui alterne entre les personnages de Grace Ashcroft et Léon S. Kennedy. Il s'agit d'une version du jeu toujours en cours de développement. Les images et de cet article proviennent toutes de Capcom.

© Capcom

Deux parcours distincts...

La particularité de Resident Evil Requiem tient dans son duo de protagonistes que le joueur va incarner tour à tour : Grace et Léon. Ces derniers ne sont pas des inconnus pour les habitués de la série et chaque personnage va pouvoir influencer la partie de l'autre en bien ou en mal.

Léon S. Kennedy a beau avoir de l'âge, le bougre se défend toujours très bien depuis ses apparitions dans les jeux cultes Resident Evil 2 et Resident Evil 4. Les parties avec Léon sont bien plus tournées vers l'action puisque le protagoniste est munie d'un arsenal pensé pour affronter de multiples ennemis. Ces segments ne sont pas de tout repos pour autant puisque les ennemis sont nombreux et plus intelligents que des zombies basiques, mais nous y reviendrons. Léon étant un combattant surentrainé, le joueur peut compter sur un très grand arsenal pour se défendre face aux infectés.

Les passages avec Léon sont bien plus tournés sur l'action, notamment grâce à un arsenal conséquent. © Capcom

Grace représente la véritable partie "horreur" de Resident Evil Requiem. La jeune femme n'est pas une habituée des effusions de sang et cela se ressent dans sa fragilité et son inventaire réduit. Ainsi, Grace ne dispose que de très peu de moyens de sa protection. Si nous avions peur que les parties avec la jeune femme se résument uniquement à de l'infiltration et des parties de cache-cache, cette preview nous a grandement rassuré. Grace est capable de dénicher plusieurs armes et outils pour se défendre. Sa spécialité tient surtout dans ses études scientifiques puisqu'elle est également capable de synthétiser du sang d'infecté pour créer de nouveaux objets.

Mais pourtant si proches

Les deux protagonistes peuvent parfois se croiser, mais évoluent généralement dans un même lieu à quelques minutes ou heures d'intervalles. Nous avons particulièrement appréciés le fait que les actions d'un protagoniste influence celles d'un autre. Ainsi, si vous ramassez toutes les munitions d'une pièce avec Grace, vous ne laisserez rien disponible si Léon passe au même endroit par la suite. Les ennemis laissés vivants au premier passage sont également toujours là si vous repassez au même endroit avec un autre personnage. Une mécanique très intéressante et qui force le joueur à bien réfléchir aux actions effectuées, puisque le simple fait de récupérer des soins peut alors handicaper votre second personnage.

Grace aura besoin de ramasser de l'équipement pour s'en sortir, mais cela prive Léon de récupérer ces mêmes objets par la suite. © Capcom

Notez que Resident Evil Requiem oscille entre "tradition et modernité" puisque les joueurs peuvent choisir d'opter pour une vue à la première personne (comme pour les derniers opus) ou à la troisième personne pour les amateurs des premiers jeux et des remakes.

Un bestiaire original et bien pensé

Les nouveaux ennemis que vous croiserez dans Resident Evil Requiem ont tout du zombie de base, mais il ne faut pas s'arrêter à leur simple apparence. La quasi totalité de ces infectés ont conservé une partie d'humanité et notamment dans leurs fonctions d'autrefois. Ainsi, les cuisiniers de l'hôtel continuent de découper de la viande tandis que les majordomes veillent à ce que les lumières ne soient pas allumées en permanence.

Les infectés croisés durant le jeu ne sont pas si bêtes que ça. © Capcom

Un petit détail qui a son importance dans le gameplay, puisque ces rôles permettent d'anticiper les réactions de chaque ennemi. Allumez la lumière d'une pièce proche d'un infecté majordome et ce dernier s'empressera devenir tout éteindre.

Mention spéciales aux chanteuses de l'hôtel dont les mélodies peuvent être entendues de loin et procurent un véritable frisson ambiant alors que vous essayez de progresser discrètement. Les affronter est une option, mais ces infectées peuvent des ennemis redoutables pouvant alerter les ennemis proches ou vous rendre sourd de par leur cris stridents.

Outre ces ennemis de base, notre preview prévoyait également quelques monstres bien plus corsés. Nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais ces derniers peuvent aussi bien être esquivés qu'abattus, mais l'affrontement s'avère particulièrement coriace si vous n'êtes pas bien équipé.

Des graphismes dignes de la série

Cela fait maintenant plusieurs opus que la saga Resident Evil s'appuie sur un moteur graphique maison, le "RE Engine", que l'on retrouve également sur d'autres jeux de l'éditeur Capcom.

Les résultats du RE Engine sur Resident Evil Requiem sont excellents. Les rendus de personnages et de lieux sont très bons et raviront les fans de la série qui pourront pleinement profiter des horreurs viscérales de cet opus. Les physiques et notamment effusions de sang et autres petits détails sanglants restent délicieusement bien retranscrits.

Les "chanteuses" vous procureront quelques frissons pendant votre partie. © Capcom

Nous émettons quelques réserves sur la physique du jeu et notamment sur les collisions qui peuvent parfois être assez aléatoires, mais rien qui n'entache sérieusement l'expérience de jeu.

Notre preview était uniquement sur Playstation 5, aussi attendront-nous de voir les résultats de l'optimisation sur PC et surtout Nintendo Switch 2.

Notre conclusion à cet aperçu de Resident Evil Requiem

Allons droit au but : nous avions quelques réserves lors des premières images de ce nouvel opus. La peur de retrouver un segment pleinement action avec Léon ainsi qu'un autre entièrement dédié à l'horreur n'est pas sans nous rappeler le modèle de Resident Evil 6 très critiqué après sa sortie.

Heureusement, cette première prise en main de trois heures nous a franchement rassuré. Grace n'est pas si fragile que nous le pensions et les segments avec Léon ne sont pas un bête enchainement d'affrontements sans réflexions ou moments effrayants.

Nous avons cependant toujours quelques petites frayeurs concernant l'aire de jeu qui s'avère très restreinte dans cet aperçu. Gageons que le jeu final dispose d'environnements un peu plus variés.

Resident Evil Requiem sera disponible le 27 février 2026 sur PS5, consoles Xbox, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et Epic Games.