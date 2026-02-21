Anniversaire de Zelda : les 5 plus grands secrets du jeu que même les fans ignorent depuis 40 ans

La célèbre saga de Link et de la princesse Zelda regorgent de petites anecdotes bien cachées.

Vous avez bien lu : le premier jeu de la saga culte The Legend of Zelda est sorti il y a 40 ans. Ce premier opus, disponible le 21 février 1986 au japon sur Famicom a inauguré l'une des séries les plus cultes de l'histoire du Jeu Vidéo. Après plus de 20 jeux différents (et plusieurs spin-offs), The Legend of Zelda représente une petite poule aux oeufs d'or pour Nintendo, qui dévoile fréquemment de nouveaux opus ou contenus téléchargeables pour les jeux déjà sortis.

Si la saga compte des millions de fans à travers le monde, The Legend of Zelda n'est pas avare en mystères et petits clins d'oeil encore méconnus du grand public. Afin de célébrer les 40 ans de la série, revenons sur 5 des informations secrètes ou easter-eggs peu connus et qui vous permettront de briller à votre prochain repas de famille.

Des charpentiers bien connus dans Ocarina of Time

C'est certainement l'un des opus les plus connus de la saga. A sa sortie en 1998, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a rapidement été encensé par la presse et les joueurs, jusqu'à devenir l'un des jeux vidéo les plus iconiques au monde.

Mais peut-être ignorez-vous que cet opus inclut un groupe de musique très célèbre ? A plusieurs reprises dans le jeu, Link (notre héros) croise la route d'un groupe constitué de quatre charpentiers. Dans la version japonaise, ces derniers se nomment Ichiro, Jiro, Sabooro et Shiro. Mais si vous passiez le jeu en langue allemande à l'époque, leurs prénoms changeaient en John, Paul, George et Ringo, qui sont les noms des célèbres Beatles ! Notez cependant que ces prénoms ont été retirés dans la remake 3D sorti en 2011.

Il est possible d'observer Mario, Yoshi, Bowser et Peach dans Ocarina of Time

Restons sur Ocarina of Time avec une nouvelle anecdote puisque ce jeu fourmille de petits easter-eggs ! A travers son aventure, Link rencontre toutes sortes de protagonistes tous plus extravagants les uns que les autres. Mais saviez-vous qu'il est possible d'observer des tableaux où sont représentés les personnages de Mario, Bowser, Peach et Yoshi ?

Pour observer cela, il faudra vous rendre dans les jardins du château d'Hyrule et de regarder à l'intérieur du bâtiment par les fenêtres. Vous pourrez y dénicher 4 tableaux représentant les personnages de Mario !

Pourquoi des joueurs pensent que Link et Zelda sont en réalité frère et soeur ?

A travers les années et générations de consoles, Link et Zelda sont devenus parmi les couples de personnages les plus connus de l'histoire du Jeu Vidéo. Dans une majorité d'opus de la saga, le héros (Link) s'évertue à affronter de nombreux dangers pour venir au secours de la princesse Zelda.

Mais saviez-vous que de nombreux joueurs sont persuadés que Link et Zelda entretiennent en réalité une relation familiale ? Une rumeur qui n'est pas sortie de nulle part et proviendrait de trois sources distinctes. La première remonte à un ancien manga The Legend of Zelda dont certains chapitres expliquaient que les deux personnages avaient une relation de cousins éloignés. Le livre "Hyrule Historia" paru en 2011 montre également quelques notes et commentaires sur la saga qui pouvaient être interprétés comme un rapprochement familial entre Link et Zelda. Une mention jamais observée ou vérifiée depuis.

Enfin, dans les premières minutes du jeu A Link To The Past, le père de Link succombe à ses blessures juste au milieu d'une phrase bien énigmatique : "Link, tu peux le faire ! Sauve la princesse... Zelda est ta..." Il n'en faudra pas plus pour que certains joueurs pensent que le dernier mot non-prononcé est "soeur", mais cela n'a jamais été confirmé par les créateurs de la licence.

De multiples jeux Zelda sont inspirés par la série Twin Peaks

Si vous êtes un petit afficionados des séries TV, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà Twin Peaks. La série de David Lynch, diffusée à la fin des années 90, a eu une forte influence sur de nombreux médias dont le jeu vidéo ! Ces influences peuvent également se ressentir dans plusieurs jeux de la série The Legend of Zelda :

Dans le jeu Ocarina of Times, Link rencontre à plusieurs reprises un hibou qui ne semble pas vraiment être un simple animal. Ce dernier a notamment un lien avec d'anciens sages du jeu. Une mécanique rappelant la phrase de Twin Peaks : "les hibous ne sont pas ce qu'ils semblent" suggérant que ces animaux peuvent être possédés.

© Nintendo / Twin Peaks

Lors d'une interview, le directeur Takashi Tezuka a expliqué vouloir créer un monde inspiré de Twin Peaks lors du développement de The Legend of Zelda : Link's Awakening. Cela se ressent à travers un environnement assez clos et de multiples personnages qui cachent bien des secrets.

Dans Twilight Princess, le monde obscur n'est pas sans rappeler la fameuse "loge noire" de Twin Peaks où tout semble déformé, obscurci et rempli de personnages inquiétants.

D'autres références bien cachées pourraient également se trouver dans des jeux plus récents. Certains joueurs arguent notamment le fait que le personnage de Groose dans Skyward Sword serait inspiré du lycéen Bobby Briggs de Twin Peaks, mais cela n'a jamais été confirmé officiellement.

Link n'a parlé qu'une seule et unique fois dans les jeux principaux

Si on met de côté ses onomatopées à cheval ("Yaaah ! Hiyaaaah ! Yap !"), Link est un taiseux. Le personnage ne s'exprime jamais explicitement. Bien entendu, notre héros est capable de s'exprimer et il le fait notamment parfois en rédigeant ou en hochant la tête, mais rares sont les joueurs a avoir déjà lu un texte de dialogue impliquant Link.

Bien que les débats soient encore vifs sur le net (notamment autour de certains dialogues dans Link's Awakening ou Spirit Tracks), il y a bien un exemple clair où Link s'exprime à haute voix dans la saga principale. Dans Zelda II : Adventure of Link, notre héros parle tout seul à un moment de l'aventure pour expliquer qu'il a trouvé un miroir sous une table.

© Nintendo

Bien évidemment, cela ne comprend que les jeux "officiels" de la saga. Les adaptations en série TV ou les horribles épisodes sur la console Philips CD-i, où Link disposait bien de dialogues (désastreux), ne sont pas pris en compte ici.