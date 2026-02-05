Overwatch : Blizzard fait machine arrière et dévoile une longue feuille de route pour 2026

D'ici quelques jours, Overwatch change drastiquement avec de nouveaux héros, une histoire originale et des événements.

Près de 4 ans après la sortie du très décrié Overwatch 2, Blizzard Entertainment décide d'enterrer le chiffre dans le titre de son célèbre shooter. Exit le "2" et place à nouveau à "Overwatch", justifié par l'envie du studio de prolonger le développement uniquement sur ce titre, sans possibilité d'une suite dans un futur proche.

Une feuille de route, un anniversaire et de l'esport

Afin de célébrer l'année 2026 et le grand retour d'Overwatch, Blizzard a dévoilé une feuille de route des événements à venir pour le jeu. L'année sera découpée en 4 saisons distinctes avec différents événements en hiver, au printemps, à l'été et à l'automne.

Outre les nouveaux personnages annoncés, la collaboration avec Hello Kitty (Sanrio) et événements en jeu, la feuille de route rappelle qu'Overwatch fêtera ses 10 ans d'existence cette année. Une occasion parfaite pour Blizzard de relancer l'intérêt autour des parties compétitives du titre et de l'esport avec les OWCS à venir au printemps et cet été. Le point culminant se déroulera également durant la prochaine Blizzcon 2026 qui se tiendra au mois de septembre prochain.

10 nouveaux personnages, dont 5 à venir très prochainement

L'annonce du renouveau d'Overwatch et de cette saison centrée autour de l'organisation de "La Griffe" marque également l'arrivée d'une pléthore de nouveaux personnages. Blizzard a déjà dévoilé que 10 personnages seront ajoutés au roster du jeu en 2026, et que 5 d'entre-eux seront disponibles dès le 10 février prochain !

Anran, Domina, Emre, Mizuki et Jetpack Cat sont les 5 premiers personnages de 2026 à arriver en jeu. © Blizzard

Les rôles de chaque personnage sont très variés. On y retrouve notamment du support avec Jetpack Cat et Mizuki ou encore du dégâts avec Anran et Emre. Chaque nouvelle saison verra ensuite l'apparition d'un personnage supplémentaire.

Une histoire développée sur une année complète

La nouvelle saison baptisée "Le Règne de la Griffe" comprend bon nombre d'histoires qui vont améliorer le scénario d'Overwatch. Les joueurs pourront suivre l'avancée de l'histoire à travers des événements en jeu, mais également des bandes-annonces, des news, des mises à jour de cartes ou des bandes-dessinées animées. Blizzard annonce que ce pan narratif sera dévoilé petit à petit pendant toute l'année 2026 jusqu'à la sortie d'une probable nouvelle thématique en 2027.