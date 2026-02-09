Pokémon : cette publicité diffusée au Superbowl aurait coûté plus cher que le dernier jeu de la licence

Une courte publicité qui coûte plusieurs millions de dollars.

C'était attendu, Pokémon a bien diffusé une publicité spéciale pour les 30 ans de la licence durant la mi-temps du mythique Superbowl. La petite réclame, qui s'étend sur un peu plus d'une minute, fait intervenir plusieurs grandes stars de renommée mondiale.

Charles Leclerc, Trevor Noah, Jisoo du groupe Blackpink, Lamine Yamal... Tous sont rassemblés dans cette grande publicité pour partager leurs souvenirs de la saga Pokémon et quelques faits sur leur créature préférée ! On peut ainsi, par exemple, y découvrir Lady Gaga vanter les performances vocales de Rondoudou.

Cette publicité a été réalisée dans le cadre des 30 ans de Pokémon qui se dérouleront le 27 février prochain. A cette occasion, plusieurs annonces et événements sont d'ores-et-déjà attendus de la part des fans.

Une publicité plus chère qu'un jeu Pokémon

Cette année, les droits de diffusion pour une publicité durant la mi-temps du Superbowl ont établis un record : entre 8 et 10 millions de dollars pour pouvoir diffuser 30 secondes de publicité. Un record historique qui place cet événement comme l'un des plus onéreux de l'histoire pour représenter sa marque auprès du public.

Cela n'a cependant pas empêché The Pokémon Company d'y diffuser son clip publicitaire d'environ une minute pour les 30 ans de la célèbre licence de monstres à collectionner. Ainsi, le budget final de cette publicité est estimé à près de 20 millions de dollars.

Un chiffre qui n'a pas manqué de faire réagir les plus gros fans de Pokémon sur les réseaux sociaux, notamment par rapport aux coûts de développement des derniers jeux de la saga. Sorti sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en octobre 2025, Légendes Pokémon : Z-A aurait rassemblé un budget de développement d'environ 11-13 millions de dollars. Un chiffre bien en-deçà donc du dernier jeu de la licence Pokémon.

La licence Pokémon et ses coûts de développement

Les jeux Pokémon n'ont jamais vraiment coûté très cher à développer. Comparés à de gros jeux AAA comme le dernier Spiderman sur Playstation (et son coût de développement de 300 millions de dollars), il est difficile pour The Pokémon Company et Gamefreaks de vraiment s'imposer.

Ces choix économiques sont régulièrement pointés du doigt par les fans qui réclament une hausse des budgets pour les jeux Pokémon. La licence (et son entreprise phare, GameFreaks) ne semble cependant pas prête à changer cela puisque les jeux continuent d'établir des records de vente et de fasciner petits et grands.

Légendes Pokémon Z-A n'est pas non plus le jeu le plus onéreux de la saga en termes de coûts de développement. Ce titre revient à Pokémon Epee/Bouclier qui ont coûté la bagatelle d'environ 16 millions de dollars pour célébrer le premier gros jeu de la licence sur Nintendo Switch. Il se murmure cependant que la prochaine génération Pokémon soit la plus onéreuse avec un budget dépassant les 20 millions de dollars.