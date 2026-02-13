Genshin Impact Luna 5 : bannières, codes primo-gemmes… Tout sur la nouvelle mise à jour

Genshin Impact vient de dévoiler les nouveautés à venir avec la prochaine version du jeu. Découvrez les personnages à venir ainsi que les primo-gemmes offertes.

Genshin Impact continue de se mettre à jour avec la version Luna V. Dans cette nouvelle édition du titre, les joueurs pourront en savoir plus sur le personnage de Varka, découvrir des retours de bannières, des événements et différentes façons d’obtenir des primo-gemmes.

Quelles sont les nouveautés de Genshin Impact Luna V ?

Cette mise à jour s’avère plutôt courte en matière d’ajouts après les nombreux affrontements des dernières versions. Dans cette mise à jour Luna V, les joueurs sont invités à retourner dans la ville de Mondstat afin d’en apprendre plus sur le maître de l’ordre de Favonius, Varka. De multiples événements sont également prévus afin que les joueurs puissent obtenir des matériaux pour élever leurs personnages.

Une quête d’histoire de Varka ainsi qu’un court-métrage

Varka est donc le personnage au centre de la mise à jour Luna V. Le « chevalier de Borée » vous proposera une quête d’histoire afin d’en savoir plus sur son passé ainsi que le retour de la Chasse Sauvage et des Abysses qui décident de s’en prendre à la ville de Mondstat. Les joueurs pourront également faire la connaissance de Lohen, nouveau personnel spécialement dévoilé pour l’occasion.

© Hoyoverse

En marge de cette quête d’histoire, Genshin Impact proposera un court-métrage d’animation dédié à Varka à partir du 17 février prochain.

Outre ces ajouts centrés sur Varka, les joueurs pourront retrouver de multiples événements (planeur, tower-defense, doublement des matériaux obtenus…) ainsi qu’un nouveau boss à affronter pour obtenir des matériaux de personnage. Attention : ce dernier demandera d’effectuer des réactions de séléno-cristallisation et de se soigner. Il faudra donc sortir vos personnages géo !

© Hoyoverse

Quelles sont les bannières de personnage pour Genshin Impact Luna V ?

Cette mise à jour se déroulera en deux temps avec quatre bannières de personnages. La première partie vous proposera de mettre la main sur le nouveau personnage de Varka, un 5* Anémo qui aime avoir un autre Anémo et deux autres personnages du même élément dans son équipe. Une nouvelle arme signature est également prévue pour l’occasion. Dans le même temps, les joueurs pourront retrouver Flins en bannière. Le 5* Electro de Nod-Krai fera son retour pendant la première partie de la mise à jour.

La seconde partie de la version Luna V verra le retour de deux anciens personnages qui fonctionnent très bien ensemble. Il s’agit des deux personnages 5* Cryo : Skirk et Escoffier.

Enfin, les joueurs pourront profiter d’une troisième bannière spéciale avec les « vœux de Mondstat » qui prévoient le retour de Eula, Albedo, Klee, Mona, Diluc et Jean ainsi que leurs armes signatures.

Quels sont les codes Primo-Gemmes de Genshin Impact Luna V ?

Comme à son habitude, Hoyoverse propose trois codes permettant d’obtenir des primo-gemmes ainsi que des matériaux pour vos personnages. Les codes à utiliser sont les suivants :

Homeward

VarkaArrives

VisitWonderland

Notez que ces codes ne sont valables que quelques heures après la publication de cet article. Tâchez donc de ne pas trop traîner pour en profiter !