Test : Resident Evil Requiem est la claque que tout le monde attendait

Grand espoir de Capcom pour l'année 2026, Resident Evil Requiem sort en fanfare en ce mois de février. Nous avons pu terminer le jeu avant sa sortie officielle, et c'est une vraie réussite.

Chaque nouvel opus de la saga Resident Evil représente désormais un petit événement dans le monde du jeu vidéo. Depuis la sortie du premier opus en 1996, la série a su renouveler fréquemment ses codes pour s'imposer comme un petit hybride dans un paysage vidéoludique de plus en plus riche.

Oscillant constamment entre le jeu d'action et le survival horror pur, Resident Evil fête ses 30 ans cette année avec un nouvel épisode qui a tout du meilleur jeu de la saga. Découvrez notre test de Resident Evil Requiem.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code STEAM envoyé par l'éditeur CAPCOM. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test de Resident Evil Requiem Un scénario original qui fait écho aux meilleurs épisodes de la saga.

qui fait écho aux meilleurs épisodes de la saga. Le bestiaire aussi varié qu'intelligent dans ses approches, avec le retour de quelques vieilles têtes.

aussi varié qu'intelligent dans ses approches, avec le retour de quelques vieilles têtes. Un gameplay simple, mais efficace autant au niveau de l'infiltration que de l'action.

autant au niveau de l'infiltration que de l'action. Bonne durée de vie ainsi qu'une rejouabilité correcte pour le 100%. Un rythme de jeu en dents de scie , ponctué par de longs niveaux en couloirs.

, ponctué par de longs niveaux en couloirs. Quelques soucis de caméra

Une histoire qui regarde dans le passé pour aborder le présent

Trente années se sont écoulées depuis la tragédie de Racoon City. Le FBI décide d'enquêter sur la découverte d'un corps qui semble avoir succombé après avoir été contaminé par une maladie inconnue. L'affaire est confiée à l'analyste Grace Ashcroft qui se remet difficilement de la mort de sa mère huit ans plus tôt. Sans le savoir, la jeune femme va bientôt se rendre compte qu'elle est au coeur d'une sombre machination mettant en lumière les événements de Racoon City.

Grace Ashcroft est au coeur de ce nouvel opus, mais qui est-elle vraiment ? © Capcom

Divisé en deux grands actes, l'aventure de Resident Evil Requiem s'explore aussi bien du côté de Grace Ashcroft que celui de Léon S. Kennedy. Les deux protagonistes diffèrent cependant clairement dans leur façon d'aborder l'aventure : Grace est sous équipée et il vous faudra quelques heures de jeu avant qu'elle ne puisse disposer d'un arsenal suffisant pour se défendre. Léon, quant à lui, n'est pas avare en petits jumpscares, mais dispose d'un armement plus conséquent qui en fait un petit défouloir plutôt qu'un survival horror (mais nous y reviendrons dans la partie gameplay).

Si la saga Resident Evil a toujours eu quelques connexions avec de précédents opus, Requiem peut s'apprécier en tant que premier jeu pour les néophytes. Ces derniers passeront à côté de quelques clins d'oeil, mais l'histoire reste toujours très appréciable et riche en révélations et cliffhangers. Les fans seront, quant à eux, aux anges tant l'ombre de Resident Evil 2 et les intrigues de Racoon City sont au coeur de ce nouvel opus.

Deux gameplay radicalement différents, et parfois frustrants

A moins de n'avoir absolument rien lu ou vu de la communication autour de Resident Evil Requiem, vous devez sans doute savoir que le titre nous propose d'incarner deux personnages : Grace et Léon. Le passage de l'un à l'autre n'est pas sur commande et s'opère automatiquement en fonction du scénario. Hélas, ces changements sont parfois très frustrants et l'on peut passer plusieurs heures à se cacher avec Grace, passer à Léon pour se défouler un peu, et constater que cela ne dure qu'une vingtaine de minutes.

Léon et Grace peuvent cependant compter sur leur savoir-faire pour fabriquer des objets. Si Léon n'a besoin que de composants à ramasser ici-et-là, Grace doit utiliser ses compétences d'analyste du FBI et récolter du sang infecté pour confectionner des objets. De nouveaux schémas de fabrication sont également à dénicher, mais ces derniers sont peu nombreux et vous forceront à vous arrêter à une station de recherche pour en bénéficier.

Les objets que vous ramassez avec un personnage ne seront pas disponibles pour l'autre si vous repassez au même endroit. © Capcom

Un Léon en grande forme malgré l'âge

Entre Grace et Léon, c'est ce dernier qui a malheureusement le droit au plus mauvais traitement dans la première partie du jeu. Notre pauvre héros de Resident Evil 2 et 4 enchaine les séquences d'action très intenses, mais également très courtes. Heureusement que la deuxième partie corrige un peu le tir, mais nous ne pouvons en évoquer davantage. Les segments avec Léon restent cependant jouissifs tant l'agent est taillé pour l'action.

Les parties avec Léon sont surtout agréables de par son arsenal et sa fameuse mallette qui regorge d'armes lourdes : pistolet, fusil à lunettes, fusil à pompe, mitraillette... Les options ne manquent pas pour vous défendre face à des hordes d'ennemis parfois très résistants et/ou rapides. Cet équipement n'empêche pas pour autant de passer par quelques séquences stressantes et dépourvues de lumière à l'exception de votre lampe torche. Léon n'a cependant jamais vraiment besoin de s'enfuir pour peu que vous sachiez gérer un minimum votre stock de munitions, d'armes et d'améliorations.

Léon en a vu d'autres, et cela se ressent dans son gameplay. © Capcom

Car oui, à l'image des précédents jeux, Léon est également capable d'acheter de nouvelles armes et de les améliorer. Des ajouts obtenables en échange de points que vous obtiendrez à dégommant des ennemis. Plus que jamais, Léon ne doit donc pas éviter les ennemis, mais en éliminer le plus possible pour obtenir des points pour son arsenal.

L'art de s'enfuir avec Grace

De son côté, Grace Ashcroft est loin de s'amuser dans ce Resident Evil Requiem. La jeune femme n'est pas une habituée à l'action et l'horreur comme Léon et cela se ressent dès ses premières heures de jeu. Dépourvue d'équipement, vous devrez vous faufiler entre les nombreux ennemis qui rôdent dans les parages jusqu'à vous constituer un arsenal suffisant pour en venir à bout.

Hélas, même avec quelques armes et de l'équipement, les parties avec Grace reposent toujours énormément sur de l'infiltration. Vous croiserez à plusieurs reprises d'immenses ennemis (quasi semblables à des boss) qui sont clairement pensés pour être esquivés. Si leur élimination vous offrira de belles récompenses, le pattern de ces ennemis spéciaux est clairement pensé pour qu'on les esquive sans chercher la confrontation.

Grace ne dispose pas d'un arsenal conséquent, mais il est toujours possible d'éliminer tous les ennemis rencontrés. © Capcom

En plus de ces ennemis, Grace doit régulièrement faire face à "La Fille". Un monstre gigantesque, aperçu dans de nombreux trailers du jeu, et qui est totalement invulnérable à tout, si ce n'est la lumière. Vous devrez donc enchainer les parties de cache-cache avec ce monstre dans le but de progresser.

Une partie commune trop peu exploitée

Léon et Grace évoluent tous les deux dans l'hôtel Wrenwood, mais ne se croisent qu'à peu d'occasions. Cela permet cependant à l'un des personnages d'influencer la partie de l'autre. Par exemple, si Grace tue un ennemi lors de sa partie, Léon n'aura pas à faire face à ce dernier en repassant au même endroit. Un stratagème judicieux qui permet de réduire (ou d'augmenter) la difficulté de l'autre personnage. Cela vaut également pour les ressources : si vous videz intégralement l'hôtel de ses munitions et soins, ce pauvre Léon n'aura plus grande chose à se mettre sous la dent.

Hélas, cette bonne idée ne dure que très peu de temps et ne s'avère que peu exploitée tant les segments d'un personnage peuvent être extrêmement courts par rapport à l'autre. L'évolution de nos protagonistes est également très scriptée et les libertés de mouvement ne sont que peu présents tant le jeu est une succession de couloirs à arpenter à l'exception d'une certaine zone.

La première moitié du jeu se compose uniquement de petits couloirs exigus. © Capcom

Des graphismes sans surprise, mais une belle optimisation

Pour son nouvel opus, Capcom ne changer pas son fusil d'épaule et continue d'utiliser son moteur maison, le RE Engine, développé et utilisé depuis 2017 avec la sortie de Resident Evil 7. On comprend totalement pourquoi ce moteur est toujours utilisé (et prévu pour de nombreux futurs jeux) tant son rendu est très bon. Les visages de chaque personnage ou ennemi et fabuleusement bien retranscrit tant au niveau des émotions que du moindre petit détail de barbe ou cheveux. Les collisions sont toujours aussi imprécises par certains moments, mais rien de particulièrement choquant pour autant.

Resident Evil Requiem est truffé d'options pour ses graphismes. De notre côté, nous avons poussé le jeu en ultra avec le DLSS de Nvidia activé et le résultat s'avère sublime. Les rayons de lumières et flaques d'eau sont extrêmement bien reproduits. Saluons également l'optimisation du titre qui peut facilement tourner sur des machines plus modestes comme notre bon vieux Steam Deck.

Et sur Steam Deck, ça donne quoi ? Nous avons pu jouer un peu plus d'une heure à Resident Evil Requiem sur Steam Deck. Le jeu nous a plutôt surpris en oscillant entre 45 et 60 FPS avec les graphismes réglés au minimum. Un rendu qui s'avère assez "moche", mais qui permet totalement de jouer dans des conditions fluides si vous voulez progresser un peu dans votre partie.

Resident Evil Requiem dispose de multiples options pour ses graphismes et son accessibilité. © Capcom

Une durée de vie et une rejouabilité typique des Resident Evil

Nous avons mis environ 13 heures pour terminer notre première partie de Resident Evil Requiem avec la difficulté standard. Le récapitulatif de fin de jeu nous indique 9-10h, mais il ne doit pas tenir compte des cinématiques.

Un score dans la moyenne des derniers jeux de la saga et qui permet de ne pas trop souffrir de longueurs ou d'un sentiment de "déjà fini ?" que l'on pouvait ressentir avec Resident Evil 3 Remake. Les plus chevronnés pourront passer par la restriction de sauvegardes qui exigent d'utiliser des objets disponibles en petite quantités tandis que les passionnés de l'histoire pourront profiter d'un mode facile qui baisse clairement la difficulté.

Côté rejouabilité, le titre vous permet de relancer plusieurs parties pour espérer dénicher tous les petits trésors cachés ainsi qu'améliorer votre équipement à fond. Des défis, semblables à de mini succès, sont également présents pour obtenir des points qui vous permettent de débloquer du contenu exclusifs comme des objets, des concept-arts ou des figurines.

Vous aurez besoin de 2 à 3 parties pour terminer entièrement les défis du jeu. © Capcom

Notre conclusion au test de Resident Evil Requiem

A bien des égards, Resident Evil Requiem a tout de l'apogée de la saga initiée avec Resident Evil 2 (sans ignorer pour autant l'opus précédent). Le titre renvoie constamment aux machinations d'Umbrella tout en donnant une belle vitrine à l'un des héros principaux de la licence, Léon S. Kennedy. Aucun doute que les fans de Resident Evil seront aux anges avec ce nouvel opus tant au niveau de l'horreur que de l'action.

Pour autant, Resident Evil Requiem est loin d'être exempt de défauts. La gestion du rythme de jeu est étrange et l'on alterne entre chaque personnage qui dispose parfois de sessions très longues comme très courtes. Mentionnons également la caméra qui peut s'avérer parfois très frustrante tant elle a l'habitude de rester du côté d'un mur et de masquer complètement l'endroit que nous aimerions observer.