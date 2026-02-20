Pokémon : Rouge Feu et Vert Feuille annoncés avec une exclusivité au Japon

Le retour de deux grands jeux de la saga Pokémon ne semble pas faire que des heureux.

L'anniversaire des 30 ans de Pokémon approche et la saga commence déjà à multiplier les annonces pour les festivités. Après l'arrivée prochaine de sets LEGO officiels, c'est l'arrivée de deux anciens jeux de la licence qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux.

Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille, sortis en 2004 sur Game Boy Advance, seront prochainement disponibles sur les consoles Nintendo Switch et Switch 2. Les deux logiciels sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande sur le Nintendo Store au prix de 19,99 euros pour chacun version.

Des versions différentes pour chaque langue et une exclusivité au Japon

Si vous vous rendez sur le Nintendo Store, vous trouverez une pléthore de versions disponibles pour ces portages de Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille. Pour cause : le portage ne proposera pas de sélection de langue dans les options du jeu. Il vous faudra donc vous assurer de bien acheter la langue que vous désirez pour le titre, faute de quoi, vous ne pourrez pas profiter des jeux dans votre langue maternelle. Le Japon dispose, quant à lui, d'une édition exclusive qui comprend les deux jeux en boite (mais sous forme de code de téléchargement) ainsi que des reproductions des trois Pokémon de base en statuettes.

Une annonce qui ne manque pas de faire réagir

La sortie prochaine des portages de Pokémon : Rouge Feu et Pokémon : Vert Feuille fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Certains pointent notamment du doigt le prix de 19,99 euros, jugé exorbitant au vu de l'ancienneté des deux jeux. Il faut tout de même rappeler que ces deux jeux sont désormais très difficiles à trouver dans le commerce et que la moindre cartouche de Rouge Feu ou Vert Feuille sur les sites de reventes s'estime autour des 100 euros.

Vient également la question de pourquoi ces deux portages ne sont pas inclus gratuitement dans les jeux classiques du Nintendo Switch Online. Cet abonnement, qui permet de retrouver de vieux jeux Nintendo inclus gratuitement dans l'offre, aurait pu bénéficier de ces deux portages. Cela aurait cependant contraint Nintendo d'accepter quelques raccourcis de triche au sein de ces deux jeux (le Nintendo Switch Online permettant la manipulation de sauvegardes).

Nintendo a déjà confirmé que ces portages de Pokémon : Rouge Feu et Pokémon : Vert Feuille seront compatibles avec les échanges sans-fil et le Pokémon HOME pour gérer vos monstres en ligne. Des options qui ne seraient pas cohérentes avec le fait de pouvoir manipuler les sauvegardes du jeu.