30 ans de Pokémon : de multiples annonces déjà prévues et dévoilées

A quelques jours du plus grand anniversaire de la licence, les équipes de Pokémon multiplient déjà les nouveautés à venir.

Pokémon fête son 30e anniversaire ce vendredi 27 février. La célèbre licence de monstres à attraper et à collectionner distille déjà quelques détails concernant les événements à venir pour cette journée. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train quant aux annonces qui peuvent être effectuées pour cette nouvelle année ainsi que pour les prochains jeux de la licence à venir.

Une diffusion spéciale pour les 30 ans de Pokémon

Nous aurons bien différentes annonces pour célébrer l'anniversaire de la saga. Les réseaux sociaux officiels de Pokémon ont déjà confirmé qu'un "Pokémon Presents" sera diffusé le vendredi 27 février à 15h (heure de Paris).

Cette présentation devrait durer au moins 25 minutes. Une durée plutôt correcte lorsqu'on analyse les précédentes diffusions de la licence qui oscillent généralement entre 15 et 20 minutes.

Bien que le contenu de cette présentation soit encore un mystère, elle devrait permettre à The Pokémon Company de revenir sur les moments les plus marquants de la licence et de faire quelques annonces concernant de futurs projets à venir. L'occasion unique pour la firme de revenir ou de confirmer les très nombreuses fuites d'informations qui ont circulées il y a quelques mois et qui prévoient l'arrivée d'une nouvelle génération de Pokémon très bientôt.

Deux portages déjà dévoilés

Cela devait faire partie de la diffusion à venir, mais les leaks en ont décidé autrement ! A quelques jours de la diffusion du Pokémon Presents, la firme a été obligée de dévoiler l'une de ses annonces un peu en avance. Les jeux Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront disponibles en portage sur Nintendo Switch et Switch 2 au tarif de 19,99 euros chacun.

De multiples produits en vente ou annoncés

Les 30 ans de Pokémon sont également l'occasion idéale pour la firme de proposer toutes sortes de produits dérivés ! Outre quelques coffrets de cartes Pokémon qui s'arrachent déjà en magasin, The Pokémon Company a déjà confirmé l'arrivée prochaine de sets LEGO dédiés aux monstres de poche.

Une collaboration avec Adidas semble également circuler depuis plusieurs mois, mais aucun visuel n'est encore disponible. Il faudra bien évidemment compter sur de nombreuses peluches, vêtements et accessoires ornés du logo des 30 ans pour que les fans puissent se faire plaisir.