HoYoFair : Genshin Impact régale ses fans avec des concerts dédiés

Après une première date couronnée de succès à Paris, le studio Hoyoverse continue d'exporter les musiques des fans de ses jeux.

Annoncés en fin d'année 2025, le HoYoFair correspond à une série de concerts approuvés et organisés par le studio Hoyoverse (Genshin Impact, Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero...). Pendant près de deux heures, nous avons pu assister à la première date de cette tournée initiée à Paris, dans la salle mythique du Grand Rex.

© Hoyoverse

Ainsi, ce sont pas moins de 10 artistes différents qui se sont succédés au rythme des différents jeux d'Hoyoverse. Les quatre grands titres du studio sont présents : Honkai Impact 3rd, Genshin Impact, Honkai Star Rail et Zenless Zone Zero. Chacun de ces jeux bénéficie de plusieurs musiques illustrées par des animations originales et crées par les fans pour exprimer leur amour de ces univers parfois décalés, parfois très sérieux, mais toujours réalisés avec passion.

© Hoyoverse

La première soirée parisienne était également l'occasion pour les fans du jeu de se retrouver et d'arborer les costumes de leurs personnages préférés. De nombreux cosplays étaient donc à l'honneur durant cette première date de la tournée. Plusieurs goodies étaient également distribués aux spectateurs afin de repartir avec quelques cadeaux et souvenirs de la soirée riche en chansons et créations originales.

La tournée HoYoFair est déjà prévue pour un arrêt à Berlin ce 27 février et à Londres début mars avant de faire un détour par les US au mois de mars avec les villes de Dallas, Los Angeles et New York. Des billets sont toujours disponibles sur le site officiel de l'événement avec toutes les dates et modalités de chaque ville.