30 ans Pokémon : on parie que vous n'avez jamais capturé ces 5 Pokémon

La célèbre licence de monstres à collectionner regorge de quelques créatures quasiment impossible à avoir à l'époque.

Pokémon fête ses 30 ans d'existence ce vendredi 27 février. Depuis ses débuts en 1996, la série a bien évolué et propose désormais une multitude de petits montres à dénicher, à capturer et à collectionner. Si certains Pokémon sont bien plus difficile à attraper que d'autres (notamment les légendaires, disponibles en un exemplaire par jeu), certains sont quasiment impossibles à avoir ! Petit tour d'horizon de certains des Pokémon les plus difficiles à avoir dans les jeux Pokémon.

Les Pokémon "bugs" : MissingNo et Bad Egg

Commençons par les plus connus. Ceux-là, il y a des chances que vous en ayez eu quelques-uns si vous connaissez la triche dans les jeux Pokémon. Plusieurs bugs peuvent être "provoqués" par le biais de commandes bien précises dans les jeux. Ces bugs peuvent alors se manifester en de véritables Pokémon qui peuvent être affrontés et parfois même capturés.

Dans les premiers jeux, on retient notamment le fameux "MissingNo". Sa rencontre, provoquée en utilisant un bug avec les rives de Cramois'Île, provient d'une erreur de programmation. Doté des attributs "vol" et "normal", MissingNo apparait comme le Pokémon N°0 et peut être capturé et utilisé dans le jeu, mais au risque de corrompre votre cartouche.

© The Pokemon Company

MissingNo n'est que l'un des nombreux Pokémon bugs que l'on peut rencontrer dans les jeux de la saga. A ce titre, on retrouve également le "Bad Egg" (ou "mauvais oeuf" en français) que vous pouvez obtenir dans plusieurs jeux Pokémon (de Rubis/Saphir à X/Y). Son nom vient tout simplement du fait qu'il s'agit d'un oeuf impossible à faire éclore et qui infecte votre jeu.

L'apparition du "Bad Egg" résulte d'une détection de votre jeu face à un Pokémon qui a été modifié par une manipulation de données. En gros, votre jeu comprend que vous avez triché pour obtenir ce Pokémon et en résulte un oeuf qui reste bloqué à jamais dans votre partie et peut même se dupliquer dans votre PC !

Un Pokémon Shiny extrêmement compliqué

Obtenir un Pokémon shiny (ou "chromatique") est un accomplissement en soi. Dans la majorité des jeux Pokémon, ces créatures aux teintes colorées uniques sont extrêmement rares à trouver sans quelques manipulations. Dans Pokémon Or et Argent, les chances de trouver un Pokémon chromatique sont notamment de 1 sur 8192.

Le saviez vous ? Bien que Pokémon Or et Argent soient les premiers jeux de la licence à faire apparaitre des Pokémon chromatiques, il est tout de même possible d'en obtenir dans les tout premiers jeux Rouge, Vert et Bleu. Dans ces versions, les Pokémon chromatiques n'existent pas, mais si vous transférez un Pokémon dont les caractéristiques correspondent à celle d'un chromatique vers une version Or ou Argent, ce Pokémon révèlera sa nature chromatique !

Mais l'un des Pokémon chromatique les plus difficiles à obtenir de l'histoire de la licence est Manaphy. Apparu dans Pokémon Diamant et Perle en 2007, Manaphy était obtenable à travers un oeuf à transférer depuis les jeux Pokémon Ranger. Cet oeuf était codé de façon à ne pas pouvoir faire éclore de Manaphy chromatique, mais pouvait être transféré dans un autre jeu de la licence. Si l'ID de la cartouche vers laquelle Manaphy est envoyé correspond à ces critères bien spécifiques, alors le Pokémon sera chromatique !

Obtenir un Manaphy Shiny dans les premiers jeux Pokémon relève de l'impossible. © The Pokemon Company

L'obtention d'un Manaphy chromatique dépend donc énormément de la chance ou d'une très, très, très longue série de manipulations entre un Pokémon Ranger et une autre cartouche. Il faut également notez que l'oeuf obtenu dans Pokémon Ranger était unique à chaque cartouche, et ce, même si vous réinitialisiez la sauvegarde !

Un Floette impossible à obtenir sans modifier votre jeu

Floette est un Pokémon apparu en 2013 avec les jeux Pokémon X/Y sur Nintendo 3DS. Ce petit Pokémon portant une fleur est également au coeur de l'intrigue du jeu ainsi que du dernier Légendes Pokémon : Z-A avec son dresseur mystérieux, Az.

Mais Floette a surtout la particularité d'exister en plusieurs exemplaires selon la couleur de la fleur qu'il tient : rouge, orange, jaune, bleue ou blanche. Il existe cependant une forme impossible à capturer : la fleur noire, plus globalement appelée "Floette fleur éternelle" et qui correspond au Pokémon unique du personnage de Az dans les jeux.

Floette avec une fleur noire est impossible à avoir de façon "légale". © The Pokemon Company

Nintendo n'a jamais distribué officiellement cette forme dans les anciens jeux de la série. Floette fleur éternelle est cependant bien présente dans le code du jeu et obtenable si vous manipulez les fichiers de votre cartouche (à vos risques et périls). Cette version ne peut évoluer en Florges, mais dispose de meilleures statistiques qu'un Floette de base.

Le Pokémon avec d'innombrables formes

En apparence, Spinda est un Pokémon plutôt banal : un petit lapin qui a le tournis et qui dispose de quelques tâches sur sa peau. Mais saviez-vous que ces tâches sont propres à chaque Spinda que vous rencontrez ? Vous pouvez faire le test en relançant votre partie de Pokémon Rubis et Saphir.

Spinda est l'un des personnages de jeu vidéo avec le plus de formes différentes. © The Pokemon Company

Dans ces jeux, la disposition des tâches de Spinda dépend de la valeur de chaque Spinda rencontré. Ainsi, il existerait pas moins de 4 294 967 296 variantes possibles de Spinda ! Pour vous donner une idée, si vous veniez à rencontrer 10 000 Spinda dans votre partie, vous n'auriez que 0,01% de chances de croiser deux fois la même version. Il est donc quasiment impossible que vous ayez capturé un Spinda qui ressemble à celui d'un de vos amis ! Alors imaginez avec une version chromatique !