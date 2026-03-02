Pokémon Pokopia : les notes de la presse sont tombées et elles sont folles

Le dernier spin-off de la saga Pokémon est très attendu et les premiers retours de la presse spécialisée donnent le ton.

Ce n'est pas tous les jours que Pokémon sort un nouveau jeu qui n'est pas développé en interne. Pokopia est donc, à plus d'un titre, un véritable petit ovni dans la galaxie Pokémon. Le titre est d'autant plus original qu'il repose sur un gameplay encore jamais vu pour la série : la simulation de vie de type Animal Crossing couplée à de la construction comme Minecraft. Le jeu est donc une prise de risques pour Nintendo qui joue gros avec une nouvelle exclusivité pour sa Nintendo Switch 2. Les premières notes de la presse sont cependant tombées et elles rassurent énormément !

D'excellents retours de la presse française

Plusieurs gros sites français ont pu tester Pokopia avant sa sortie officielle. Les retours émis semblent tous mettre en avant le gameplay ingénieux de cet opus original ainsi que les mécaniques très addictives. Le testeur du site ActuGaming évoque notamment la difficulté de lâcher la manette alors qu'il effectuait différentes sessions du jeu. La durée de vie est également saluée puisque les testeurs ont passé plusieurs dizaine - voir centaines - d'heures sur Pokopia.

Voici un petit récapitulatif des notes de la presse française :

JVCom : 18/20

ActuGaming : 9/10

Journal du Geek : 9.5/10

Une presse internationale conquise, mais pas complètement

Les testeurs au-delà de nos frontières semblent également avoir adoré Pokopia. Les notes de médias comme IGN ou Gamespot concernant le titre sont excellentes et tous mettent en avant le gameplay et le bonheur de construire des objets et structures dans Pokopia. Le média Vooks explique également que le jeu est une petite lettre d'amour envers la première génération de Pokémon. Seul le site TheGamer semble plus critique envers Pokopia en expliquant que le jeu propose des mécaniques très rigides et répétitives.

Voici un petit récapitulatif des notes de la presse internationale :

IGN : 9/10

Gamespot : 9/10

TheGamer : 3/5

Nintendo semble donc avoir réussi un nouveau coup de maître en confiant la licence Pokémon aux équipes de Oméga-Force. Ces dernières ont pu profiter de leur expérience sur des titres comme Dragon Quest Builders pour proposer un nouveau spin-off original des monstres à attraper et à collectionner.