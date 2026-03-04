Highguard va fermer ses portes, est-il possible de se faire rembourser ?

Malgré de multiples promesses et une feuille de route s'étalant sur un an, le jeu Highguard n'a pas rencontré le succès attendu.

Triste période pour les jeux "live service" prévus pour fournir du contenu régulier aux joueurs. Après l'énorme crash du jeu Concord, débranché deux semaines après sa sortie officielle, c'est au tour de Highguard d'annoncer la fermeture de ses serveurs.

A travers un long article posté sur les réseaux sociaux, l'équipe en charge de Highguard indique que le jeu ne sera plus jouable d'ici le jeudi 12 mars 2026.

L'équipe précise tout de même que le jeu recevra une dernière mise à jour de contenu cette semaine, avant de fermer définitivement les serveurs du titre quelques jours plus tard.

Highguard est un cas d'école de jeu service qui ne rencontre pas le succès attendu. Présenté au grandes pompes lors de la cérémonie des Game Awards 2025, le titre était notamment encensé par le présentateur de l'événement, Geoff Keighley. Le titre avait pourtant réussi à réunir plus de 2 millions de joueurs lors de sa sortie, mais ce chiffre ne semblait pas suffisant pour assurer la stabilité du studio de développement.

Hélas, le site web officiel et le message d'annonce d'arrêt des serveurs ne font aucune mention de possible remboursements concernant les achats réalisés par les joueurs. Les différentes micro-transactions comme des skins d'équipement ne peuvent donc pas être remboursés par le studio.