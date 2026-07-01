Claude Sonnet 5 : Anthropic sort son nouveau modèle avec plusieurs nouveautés

Claude Sonnet 5 est disponible depuis le 30 juin dernier. Plus intelligent, ce nouveau modèle offre de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs du forfait gratuit et pro.

Peu de personnes le savent, mais Claude, le modèle IA développé par les États-Unis en 2021 par deux anciens cadres d'OpenAI, comporte plusieurs modèles de langage. Bien que la firme conseille de commencer par Claude Opus 4.8, jugé plus performant pour les tâches complexes, un nouveau modèle est récemment sorti pour tous les utilisateurs. Décrit donc comme la "meilleure combinaison de vitesse et d'intelligence", il présente des nouveautés très intéressantes en termes de cybersécurité.

© Claude - Anthropic

Anthropic mise sur la sécurité du modèle

Sonnet 5 affiche beaucoup moins d'hallucinations et de sycophancy (ce travers qui pousse une IA à flatter son interlocuteur en permanence plutôt qu'à le contredire). À noter que le modèle Sonnet 5 est volontairement limité. Il est moins susceptible d'accepter de répondre à des demandes malveillantes. Enfin, il résiste aux infiltrations de requête, aussi appelées injections de prompts, un type de cyberattaque qui consiste à exploiter les failles d'un système en insérant des prompts malveillants pour lui soutirer des informations sensibles.

Sonnet 5 n'a pas été entraîné délibérément sur des tâches liées à la cybersécurité, souligne Anthropic. Il est donc capable de compléter des tâches courantes et inoffensives dans ce domaine. Mais dans ce cas, ses performances restent largement inférieures à un Opus 4.8. En revanche, des protections en termes de cybersécurité sont activées par défaut. Elles ont pour mission de "détecter et bloquer en temps réel" des usages liés à la cybersécurité jugés trop dangereux. Ces protections sont moins strictes que celles du modèle Fable 5.

Le modèle "le plus agentique" jamais développé

Sonnet 5 peut en effet, d'après Anthropic, élaborer des plans, utiliser les navigateurs web et les terminaux et fonctionne de manière beaucoup plus autonome que ses prédécesseurs. Plus de compromis entre la vitesse de l'opération des tâches et la qualité, puisque ce modèle présente des performances "proches de celles d'Opus 4.8", notamment en ce qui concerne le "raisonnement d'outils, la programmation et les tâches de travail intellectuel", comme le démontre le tableau récapitulatif proposé par Anthropic partagé ci-dessus.

© Claude - Anthropic

Sonnet 5 est disponible à un prix attractif

Sonnet 5 de Claude est disponible sur tous les forfaits, y compris l'option gratuite. L'offre de lancement est à 2 dollars le million de tokens en entrée et 10 dollars par million de tokens en sortie jusqu'au 31 août 2026. Ensuite, ces prix seront à respectivement 3 et 15 dollars.