Claude : vos discussions privées pourraient déjà se trouver sur le net

Des conversations privées avec le chatbot d'Anthropic ont été retrouvées sur le net, à la vue du grand public.

En utilisant un mot-clé bien précis, il est possible d'accéder à des liens menant vers des conversations privées, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, échangées sur Claude. Si vous avez partagé un lien depuis le chatbot, il est possible que vous fassiez partie de ces personnes. Si vous avez partagé une conversation via un lien généré par le chatbot, il est possible que celle-ci soit également accessible. Leur indexation a été supprimée le week-end dernier, mais nombre d'entre elles ont déjà été enregistrées puis largement partagées sur le web.

Une fonctionnalité de Claude est en cause

Un représentant d'Anthropic, cité par la BBC, rappelle que les utilisateurs avaient la maîtrise du partage de leurs conversations en choisissant de générer un lien public depuis Claude. Ce système crée une page web dédiée à chaque conversation partagée, avec sa propre adresse URL.

Si ce lien est ensuite publié sur un site indexé par les moteurs de recherche, comme Reddit, ces derniers peuvent l'explorer et l'ajouter à leur index. Dans ce cas, le contenu de la conversation peut lui aussi devenir accessible via une recherche. En effet, Anthropic n'intègre pas la valise "noindex" dans le code HTLML des pages de vos conversations, précise Les Numériques.

Claude AI Shared Chats Reportedly Exposed in Google Search Results



Source: https://t.co/ovZMOrPiIG



Anthropics Claude share links appeared in public search results, raising fresh privacy concerns for users who shared sensitive conversations. A Reddit post this weekend pic.twitter.com/AQmJfB4vOO — Cyber Security News (@The_Cyber_News) July 26, 2026

Comment vérifier ses partages sur Claude

Pour vérifier vos partages, il suffit de vous rendre sur les "paramètres" du chatbot, puis dans "confidentialité" et "conversations partagées". Vous pouvez désactiver tout échange qui aurait été rendu public en un clic.

Comment gérer ses conversations partagées sur Claude © Linternaute

Cet incident rappelle celui de ChatGPT en août 2025. Des milliers de conversations ont été partagées et indexées à Google. OpenAI avait dès lors décidé de supprimer la fonctionnalité en cause.