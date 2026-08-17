Claude : l'IA ajoute un ce marqueur invisible qui détecte les textes générés

Anthropic a annoncé le 11 août que Claude peut désormais intégrer un filigrane invisible au texte qu'il génère, afin de répondre aux attentes de l'AI Act.

Les textes générés par Claude peuvent désormais être identifiés grâce à un filigrane invisible qui sera activé sur tous les modèles lancés à partir du 2 août 2026. Cette initiative permet à la firme de se conformer au règlement européen sur l'IA et ses obligations en termes de transparence.

Weve written an FAQ to answer some of the questions we've received about watermarking.



In summary:



Were implementing watermarking to comply with the EU AI Act. Other major model developers have signed the same Code of Practice and will also be implementing watermarking; — Anthropic (@AnthropicAI) August 14, 2026

Le filigrane impacte-t-il la qualité de ce que produit Claude ?

Avec ce filigrane, il est donc possible de déterminer la probabilité que Claude soit intervenu pour la rédaction d'un texte. Selon Anthropic, il n'impacte pas la qualité des textes produits par l'IA. Son système est fondé sur le SynthID-Text, mis au point par Google DeepMind qui l'aurait fait tourner sur "près de 20 millions de réponses de Gemini sans dégradation mesurable de la satisfaction", comme l'indique 01net. Cette affirmation doit cependant être nuancée.

Comme l'explique le média, son principe même touche à la fabrication du texte. Une IA générative produit ses réponses en sélectionnant chaque mot selon la probabilité qu'il soit cohérent avec le mot précédent. Ce choix comporte une part de hasard. Mais le filigrane le remplace "par une séquence dérivée d'une clé secrète".

La détection est-elle fiable ?

La détection du texte généré par Claude est collective : elle ne permet d'identifier que l'utilisation du logiciel, et non un compte ou un individu. Bien que la marque soit apposée à la source, le filigrane contient des angles morts. Une réécriture fine et soignée, un mélange avec une écriture humaine ou encore un texte très court peuvent tromper la détection. Le marqueur peut également être effacé en passant par un autre modèle d'IA comme ChatGPT ou Gemini.

À noter finalement que les références dans la détection de textes générés par l'IA, GPTZero et Pangram, font souvent l'objet d'erreurs. Anthropic aurait promis une API de détection pour bientôt, mais aucune date n'a encore été annoncée.