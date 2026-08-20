App Store : Apple va t-il monter le prix des achats en ligne ?

Apple a récemment revu les conditions commerciales européennes de l'App Store. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces nouvelles règles.

Apple a récemment dévoilé une nouvelle grille tarifaire qui s'applique particulièrement aux développeurs souhaitant proposer leur logiciel sur l'App Store. La firme compte à ce jour huit nouvelles modifications des conditions commerciales, dans le but de satisfaire le Digital Markets Act de l'Union européenne. Ces nouvelles règles ont en effet été éditées en étroite collaboration avec la Commission européenne.

Apple abandonne le " Core Technology Fee " (CTF)

Ce système, introduit en 2024, imposait une taxe de 0,50 € pour chaque première installation annuelle lorsque son nombre d'installations dépassait le million. Apple la remplace par la " Core Technology Commission", soit une commission de 5% "sur les transactions numériques effectuées dans les applications distribuées en dehors de l'App Store", souligne 9to5Mac. Ce changement sera effectif à compter du 1er octobre 2026.

Apple et l'UE signent une trêve sur l'App Store



Dès le 1er octobre 2026, Apple applique de nouvelles règles conformes au DMA.



Taxe au téléchargement : Fin de la taxe de 0,50 par installation, remplacée par une commission de 5 % hors App Store.



Grille de pic.twitter.com/l9Hh5rut0f — AppleGeek (@Apple_Geek_Actu) August 18, 2026

Cas particuliers de la Core Technology Commission

Attention toutefois, le taux de cette commission présente des cas particuliers pour les applications dans l'App Store.

Pour les applications de l'App Store qui ont recours aux achats intégrés, elle sera de 26 %.

Pour la majorité des développeurs et pour les applications dont la souscription se renouvelle automatiquement après la première année, elle passe à 15 %.

Les applications utilisant un système de paiement alternatif auront une commission de 20 %. Elle sera réduite de 10 % pour tout développeur participant à l'un de ces programmes : programme App Store pour les petites entreprises, programme Partenaire Mini Apps ou programme Partenaire Vidéo.

La commission est de 15 % pour les applications dans l'App Store redirigeant les utilisateurs vers un site externe pour finaliser l'achat. Elle passe à 10 % pour les développeurs participant à l'un des programmes mentionnés ci-dessus.

De nouveaux dispositifs de sécurité pour les enfants

Plusieurs mesures de sécurité pour les enfants ont été mises en place par Apple. Tout d'abord, aucun lien externe ne sera proposé pour finaliser l'achat d'une application classée dans la catégorie "Enfants". De même pour les utilisateurs de moins de 13 ans. Pour les utilisateurs de moins de 18 ans, les applications qui utilisent un paiement alternatif ou renvoient vers des liens externes devront inclure un contrôle parental. Ces mesures veillent à limiter le risque d'escroqueries.