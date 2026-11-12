Nvidia : séisme chez le géant de l'IA, son PDG Jensen Huang quitte ses fonctions après les polémiques

Le patron de Nvidia, l'éditeur de logiciels, démissionne après avoir confirmé sa relation avec une entrepreneuse chinoise soupçonnée d'espionnage.

Jensen Huang, directeur général et co-créateur de Nvidia, était aussi considéré comme le parrain de la révolution de l'intelligence artificielle et de la Silicon Valley. Aujourd'hui âgé de 63 ans, il démissionne de l'entreprise leader du calcul informatique après avoir reconnu, le dimanche 8 novembre, une liaison sentimentale avec l'entrepreneuse chinoise Alice Huang. Cette dernière est soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin par les services de renseignements américains. S'en est suivi, mercredi 11 novembre, le dévoilement d'une autre liaison avec une dirigeante de Nvidia.

Officiel: Nvidia annonce que Jensen Huang a démissionné. https://t.co/M5TgDSd6lm — Raphael Grably (@GrablyR) November 12, 2026

Scandale Nvidia : état des lieux et premières mesures

Colette Kress, vice-présidente exécutive et directrice financière, a vite pris la relève en acceptant d'assurer en intérim le poste de directrice générale, avant la nomination d'un successeur permanent, dont le recrutement est lancé, en interne comme en externe. Cette nouvelle a été relayée dans un communiqué officiel de l'entreprise.

Le New York Times a également apporté plusieurs précisions à l'enquête du scandale qui entache actuellement Nvidia. Le premier élément concerne l'existence de non pas une, mais deux relations extraconjugales de Jensen Huang. Le dirigeant aurait entretenu une autre liaison avec la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé, Kimberly Powell. Le deuxième élément révèle que Donald Trump était au courant depuis au moins un an de l'affaire de Jensen Huang avec l'espionne chinoise Alice Huang, mais n'aurait pris aucune mesure. C'est son secrétaire d'Etat Marco Rubio qui l'aurait prévenu en personne, avant que Jensen Huang ne rejoigne la délégation présidentielle pour Pékin. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick aurait également refusé d'inscrire Megaspeed, la société d'Alice Huang, sur la liste noire et de bloquer tout détournement de puces d'IA vers la Chine, malgré plusieurs tentatives de la Maison Blanche.

Scandale Nvidia : qui est Alice Huang ?

Après plus de 30 ans passés au sein de Nvidia, Jensen Huang démissionne donc après avoir confirmé deux relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise nommée Alice Huang. Selon France Info, cette dernière, femme d'affaires, aurait "permis à la Chine d'accéder à des puces ultra-performantes, en contournant les restrictions d'exportation imposées par Washington. Nvidia a ouvert une enquête interne et Jensen Huang sera auditionné par les élus du Congrès le 18 novembre.

Introuvable sur le net, cette quadragénaire, sa seule trace digitale se résume à un post Weibo par une ancienne présentatrice de la CCTV qui la qualifiait de "redoutable", comme le rapporte le média. Elle aurait travaillé en finances avant de se tourner vers la tech. En 2023, elle prend la direction de Megaspeed, le partenaire singapourien de Nvidia qui permet à ses clients chinois d'obtenir et d'utiliser des puces américaines depuis l'étranger, sans les importer. Elle démissionnera huit mois plus tard, mais continuera à représenter cette société. Depuis le scandale Nvidia, elle reste introuvable, interdite de mettre les pieds sur l'île taïwanaise et sur Singapour.

Scandale Nvidia : répercussions économiques

- 13% à l'ouverture pour $NVDA, après avoir déjà perdu beaucoup lundi et mardi (et repris un peu mercredi). En un mois, Nvidia a effacé 33 % de sa valeur (et oui, ça paraît complètement fou et disproportionné) https://t.co/X4UMNvxDBh — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) November 12, 2026

Le scandale a déclenché une chute de la valeur boursière de Nvidia de plusieurs centaines de milliards de dollars. L'action Nvidia chute de plus de 13% dans les premiers échanges à Wall Street, et l'entreprise aurait déjà effacé 33 % de sa valeur. Cette chute intervient au beau milieu d'un secteur de l'IA très fragilisé par une industrie qui demande des sommes colossales pour une rentabilité assez sporadique et incertain.