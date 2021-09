Bon Plan Microsoft Office : l'abonnement à vie pour un euro !

BON PLAN MICROSOFT OFFICE. Certainement l'une des suites de logiciels les plus appréciés au monde, Microsoft Office est actuellement disponible chez CDiscount pour seulement 1 euro ! Une offre exceptionnelle valable à vie et pour 5 appareils.

Adieu Open Office, et bonjour Microsoft Office 365 ! Ce nouveau nom permet à cette suite de logiciels très connue d'être un peu plus rattaché au célèbre groupe Microsoft, tout en continuant de proposer des solutions très utiles. Disponible en plusieurs versions selon les besoins et usages, Microsoft Office 365 est régulièrement en promotion chez de nombreux revendeurs, comme c'est le cas actuellement chez CDiscount, qui propose une licence à vie pour 5 appareils à seulement un euro !

Des logiciels essentiels pour un petit prix

Voilà un bon plan qui ne vous coûtera pas un bras ! Cette suite de logiciels Microsoft Office 365 dispose de plusieurs logiciels bien connus. Parmi ces derniers, vous retrouverez notamment le logiciel de traitement de texte Word, l'outil d'e-mailing Outlook, et d'autres applications toutes aussi utiles comme Excel, PowerPoint, Publisher, Access, InfoPath ou OneNote. Vous disposerez ainsi de l'essentiel pour faire de la bureautique de tous les jours ! Notez que cette promotion est valable à vie et que vous pouvez en disposer sur 5 appareils différents (PC, MAC, tablettes et smartphones Android et iOS). Cet abonnement n'inclut pas de disque physique, mais uniquement un code qui vous permettra de profiter de la suite Microsoft Office 365 à télécharger.