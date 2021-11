Comment bien acheter et revendre les navets dans Animal Crossing ?

Animal Crossing New Horizons recèle sont lot de petites surprises. Son petit monde doux et agréable peut très vite se transformer en royaume impitoyable de la spéculation, notamment dans la vente de navets. Voici notre petit guide achat/vente pour faire de vous le roi ou la reine de Wall Street édition Animal Crossing.

Si Animal Crossing : New Horizons est un monde heureux, empli de joie et de petits animaux sympathiques, il n'en n'est pas moins basé sur un système économique im-pi-to-yable. Les clochettes sont inévitables, toujours au cœur des débats, et constituent l'ingrédient essentiel de toute transaction. Sans clochettes, impossible de s'amuser, de cuisiner, de construire ou de décorer, un état de fait qui plante bien haut le drapeau du capitalisme sur le toit de la mairie de nos Îles. Allez, on exagère un peu, mais pas tant que ça car avoir des clochettes c'est bien, en avoir beaucoup c'est mieux. Et en ce moment, le meilleur moyen de devenir le roi du pétrole, ou des clochettes, c'est de se lancer dans la spéculation. Alors non, pas dans la spéculation boursière new-yorkaise, mais plutôt dans la spéculation de navets. Ces petites racines charnues sont en effet la clef de la richesse du moment dans Animal Crossing : New Horizons. On vous explique comment en profiter.

Pourquoi vendre des navets ?

Une question somme-toute étrange dans n'importe quelle conversation normale, mais pas dans Animal Crossing : New Horizons. En effet, le navet est le seul objet qui possède une valeur basée sur un cours variable. Vous pouvez l'acheter à une valeur fixe un jour et le revendre à une valeur complètement différente le lendemain. Vous commencez à saisir la combine ? Acheter et revendre des navets vous permet en effet de rentrer dans le monde très select de la spéculation. Le but étant d'acheter un maximum de navets afin de les revendre au meilleur prix, et ce faisant d'accumuler un max de clochettes.

Où et quand acheter ses navets ?

Avant de devenir multimillionnaire, il va vous falloir vous constituer un stock. Pour ce faire, il vous faudra trouver Porcelette. Cette petite marchande ambulante se balade tous les dimanche matin sur votre Île. Elle vous proposera de lui acheter ses merveilleux tubercules à un prix qui peut varier. Comptez entre 85 et 110 clochettes environ par navet, vendus par lot de dix. Si le prix dépasse ce tarif, réfléchissez à deux fois avant de conclure votre transaction. Une fois achetés, stockez vos navets dans votre inventaire, ou tout simplement sur le sol de votre maison. Personne ne vous les volera et ils ne pourront pas pourrir avant le dimanche suivant.

Où et quand vendre ses navets ?

Une fois que vous possédez un stock suffisant, il est temps de vous mettre des clochettes plein les poches. Enfilez votre meilleur costume et votre plus beau sourire tel Leonardo Di Caprio dans le Loup de Wall Street et rendez-vous à la boutique de Tom Nook pour y trouver le duo Méli et Mélo. Ils vous proposeront, du lundi au samedi, le matin et l'après-midi, la possibilité d'acheter vos navets. Seulement, la subtilité réside dans le fait que le cours du navet est extrêmement variable. Sa valeur à l'achat peut atteindre plus de 500 clochettes (pour le plus grand plaisir de votre compte bancaire) ou stagner aux alentours de 100 clochettes. A vous de décider quand vendre votre stock, tout en respectant leur date limite de consommation qui est, on le rappelle, d'une semaine.

Chaque Île de chaque joueur a son propre cours du navet. Et il vous est possible de profiter d'un cours avantageux du tubercule chez l'un de vos amis. Vous pouvez donc vous rendre sur l'Île d'un autre joueur les poches remplies de navets pour les vendre à Méli et Mélo sur son Île, si le prix d'achat en vaut la peine. N'hésitez pas à faire plusieurs aller-retour pour en vendre le maximum. Autant vous dire qu'acheter et revendre des navets en réalisant un bénéfice n'est pas trop compliqué, surtout si vous possédez de nombreux contacts. Mais un expert du navet comme vous ne devrait avoir aucun problème à se constituer un réseau puissant. Voilà, on vous a montré comment gagner un max de clochettes en moins d'une semaine, le tout sans vous lever de votre clavier. Peut-être que les pubs sur Internet disaient vrai en fin de compte ?