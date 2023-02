Panne Gmail : le service down, que se passe-t-il ?

Des difficultés d'accès à Gmail, mais aussi Google Drive, sont remontées par de nombreux internautes du monde entier ce lundi 27 février 2023. Que se passe-t-il ?

[Mise à jour le 27 février à 15h04] "C'est moi ou Gmail est down ?" Sur Twitter, de nombreux internautes, français et étrangers, ont remarqué ces dernières minutes qu'une panne affecte plusieurs services de Google. La messagerie du géant du net ainsi que son service Google Drive semblent être les principaux impactés. Comme le note le site Downdetector, plus de 1000 signalements de problèmes sur Gmail ont été effectués depuis 13h30, ce lundi 27 février 2023. A cette heure, impossible, dans plusieurs pays du monde, de procéder à l'envoi ou de recevoir des e-mails, voire même d'accéder tout simplement à sa boîte de réception.

Par ailleurs, des pannes ont donc également été recensées sur Google Drive, rendant impossible l'accès aux documents stockés en ligne. En revanche, il est à noter que YouTube, qui est aussi un service de Google, n'est pas concerné par la panne puisqu'aucun rapport en lien avec des problèmes d'accès au site n'ont été remontés.

Quelle est la panne qui touche Gmail ?

La panne qui touche Gmail semble provenir des serveurs de Google. En effet, le message affiché par le site est une erreur 502, correspondant à un problème depuis les serveurs du site sur lequel on souhaite accéder. Inutile donc de s'acharner sur son ordinateur ou smartphone, cela ne vient pas de vous mais bien de l'entreprise américaine. La patience est donc de mise. A ce stade, Google n'a pas encore officiellement communiqué sur l'origine de ces difficultés d'accès à ses services, qui dure depuis un peu plus d'une heure.

Une panne mondiale de Gmail en 2020

En décembre 2020, également en début d'après-midi, Google avait subi une panne mondiale d'une durée d'environ 30 minutes à 1 heure. La majorité de ses services, comme Youtube ou Gmail avaient été touchés. Le géant américain avait alors évoqué des problèmes liés à son système d'identification et au stockage interne, avant un retour à la normale.