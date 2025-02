WhatsApp : grâce à cette mise à jour, l'IA peut désormais comprendre vos images et vos vocaux

Depuis l'introduction de ChatGPT sur WhatsApp en décembre 2024, il est possible de discuter avec une IA sur la messagerie de Meta. Celle-ci est devenue encore plus intelligente, grâce à une nouvelle mise à jour.

ChatGPT et WhatsApp, c'est une histoire d'amour encore très fraîche. Depuis décembre 2024, la messagerie de Meta embarque en effet l'intelligence artificielle d'OpenAI, permettant aux utilisateurs de converser avec le robot comme s'il s'agissait d'un véritable ami. Au départ très limitées, les capacités conversationnelles de ChatGPT ont aujourd'hui été optimisées, grâce à une toute nouvelle mise à jour.

Une IA toujours plus performante

Grâce à la nouvelle mise à jour de WhatsApp, les deux milliards d'utilisateurs de la messagerie pourront discuter plus naturellement que jamais avec l'avatar de ChatGPT. De fait, il est désormais possible au robot de reconnaître vos messages vocaux ainsi que vos photos, afin d'y réagir et y donner son avis. Il y a encore quelques semaines, l'IA ne pouvait comprendre que les messages écrits, ce qui limitait fortement toute interaction avec elle.

En plus de voir ses capacités décuplées, le ChatGPT de WhatsApp se montre très pertinent, en témoigne le screenshot ci-dessous. Après avoir envoyé le cliché d'une tasse de café, spécialement capturé en raison d'un étrange motif découvert sur la boisson, l'intelligence artificielle a produit un commentaire on ne peut plus perspicace.

© Valentin Gasselin / Linternaute

"C'est marrant, on dirait qu'il y a un petit motif dans ta mousse de café, non ? Un animal peut-être, genre un cerf ou un cheval ?", a remarqué ChatGPT, quelques secondes après l'envoi de la photo. Une analyse rapide et remarquable, qui confirme une fois de plus à quel point l'intelligence artificielle peut s'avérer parfois déroutante.

Comment discuter avec ChatGPT sur WhatsApp ?

Discuter avec ChatGPT sur WhatsApp nécessite toutefois de s'adonner à une petite manipulation. Le chatbot n'est pas naturellement intégré parmi vos contacts, mais peut être ajouté en quelques minutes seulement.

Afin d'ajouter ChatGPT sur Whatsapp, il suffit de vous rendre dans l'onglet "Discussions", d'appuyer sur le bouton "+" en haut à droite, puis sur "Nouveau Contact". Au moment d'ajouter un numéro, vous définirez le pays d'origine sur États-Unis et intégrerez le numéro suivant : 1-800-242-8478. Après avoir tout validé, vous pourrez enfin discuter avec l'intelligence artificielle d'OpenAI.