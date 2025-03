Mistral AI : un tout nouveau modèle déployé, qui pose un gros problème

L'entreprise française Mistral a annoncé ce 18 mars 2025 son tout nouvel modèle, Mistral Small 3.1. Au programme : performances améliorées, meilleure compréhension... mais un petit hic vient gâcher la fête.

C'est sur son site internet que Mistral, entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle, a partagé l'information. Le concurrent de ChatGPT, qui peine à s'insérer parmi les grands noms du marché, a annoncé ce 18 mars 2025 son tout nouveau modèle d'IA générative. Baptisé Mistral Small 3.1, celui-ci serait plus rapide et plus polyvalent que tous ses rivaux.

Mistral Small 3.1, ou la promesse du meilleur

Mistral ne le cache pas : son modèle Small 3.1 est conçu pour être le meilleur. ChatGPT, Claude et les autres concurrents de l'entreprise française n'ont qu'à bien se tenir, en témoigne les nombreux diagrammes affichés sur le site officiel, qui comparent les performances des différentes IA génératives.

© Mistral.ai

Mistral, en plus de comparer les performances de Small 3.1 avec ses concurrents, ne manque pas d'affirmer que celui-ci "surpasse les modèles comparables comme Gemma 3 et GPT-4o Mini, tout en offrant des vitesses d'inférence de 150 jetons par seconde". Que ce soit pour comprendre du texte, suivre les instructions de l'utilisateur ou analyser des images, Mistral se tient sur le podium et n'occupe pas souvent la troisième place.

Mistral Small 3.1 est open source, ce qui signifie qu'il est disponible au public sans restrictions. Les utilisateurs peuvent s'en servir pour diverses fonctions et s'assurer de leur sécurité en examinant le code du logiciel.

Un nouveau modèle d'IA qui n'est pas disponible pour tous

Si Mistral promet des performances plus rapides et polyvalentes, Small 3.1 ne sera pas accessible pour tous. Le nouveau modèle de l'entreprise française est téléchargeable et utilisable en local, sans dépendre d'un quelconque serveur. Un moyen de ne pas passer par le cloud et de protéger vos données sur votre appareil.

Le fait est que Small 3.1 est très gourmand en ressources. Le nouveau modèle de Mistral requiert pas moins de 32 Go de RAM ainsi qu'une carte graphique puissante, telle la RTX 4090. Autrement dit, ses potentiels utilisateurs sont fortement réduits, même si Mistral a assuré que Small 3.1 pouvait tourner sur un Mac récent.

Small 3.1 est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur le site de Hugging Face. Mistral laisse également la possibilité de parcourir son nouvel outil IA en option cloud, sans avoir à l'installer en local. Afin d'en profiter, il suffit de discuter avec le Chat, disponible gratuitement sur Internet.