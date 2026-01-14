Pourquoi j'ai troqué Photoshop pour cet équivalent entièrement gratuit, portable et même open source

Adobe règne en maître depuis des années sur les logiciels d'édition et de retouche d'images, mais cette alternative s'avère convaincante et bien moins onéreuse.

Si l'on vous dit "logiciel de retouche d'images", il y a de très fortes chances que vous pensiez en premier à Photoshop. Comment vous en vouloir ? Adobe réussit chaque année à s'imposer comme l'un des meilleurs en ce qui concerne les logiciels d'édition et son célèbre Photoshop domine le marché depuis un bon moment.

Certes, Photoshop est le standard dans l'industrie et au yeux de bien des internautes. Hélas, ce logiciel - aussi puissant soit-il - s'accompagne d'un assez gros désavantage : son prix. Cela fait maintenant plusieurs années qu'Adobe a décidé de passer à une licence à payer chaque année pour pouvoir bénéficier du meilleur de son célèbre logiciel. Un sacré coût pour les utilisateurs et notamment les plus modestes, qui peuvent difficilement régler les frais du logiciel. Il existe fort heureusement de belles alternatives, dont celle que nous allons aborder aujourd'hui.

Cela fait bien des années que des alternatives à Photoshop existent. Beaucoup d'utilisateurs se sont notamment tournés vers GIMP qui dispose de multiples fonctionnalités proches du logiciel d'Adobe. Hélas, son interface reste assez impressionnante pour qui n'est pas habitué à ce genre d'applications.

En développement depuis plus de 10 ans, PhotoDemon est une alternative assez peu connue au célèbre Photoshop. Son principal atout : le logiciel est entièrement gratuit. C'est également la raison de sa discrétion : le logiciel ne dispose pas de modèle économique qui permet à ses concepteurs d'en faire une grosse publicité en ligne. PhotoDemon reste cependant un logiciel très performant et doté de pas mal de fonctionnalités, tout en disant non aux fonctionnalité d'intelligence artificielle que vous ne désirez pas.

Ne prenez pas peur devant son nom. PhotoDemon est une excellente alternative à Photoshop si vous ne disposez pas de moyens suffisants pour payer le logiciel d'Adobe. PhotoDemon reste cependant capable de générer des fichiers au format .PSD qui peuvent alors être totalement exploitables dans Photoshop si vous désirez y retourner un jour, ou les partager avec un autre utilisateur toujours fan d'Adobe.

Le mieux dans tout ça ? PhotoDemon est un logiciel Open Source qui ne pèse de 20 Mo. Il est donc très facile à transporter dans un petit disque dur ou sur votre ordinateur portable afin d'en disposer partout ! Vous n'aurez donc pas à faire de la place sur votre appareil pour vous assurer de disposer d'un excellent logiciel de traitement d'images. Son petit poids vous permet également de le télécharger rapidement, le tester et vous faire rapidement votre propre avis !