Creator Studio : Apple s'en prend directement à Adobe avec une suite d'applications à petit prix

Apple dévoile un nouveau plan d'abonnement qui regroupe plusieurs des applications les plus créatives sur Mac et iPad.

Les graphistes et autres créatifs en herbe vont-ils trouver leur solution de secours face à Adobe ? C'est en tout cas ce que souhaite Apple en dévoilant "Creator Studio", une collection de plusieurs applications entièrement disponibles et optimisées pour une expérience sur Mac et iPad.

Disponible à partir du mercredi 28 janvier, "Creator Studio" est un abonnement au tarif très avantageux de 12,99 euros par mois (ou 129 euros par an) qui comprend un mois d'essai gratuit pour tous les nouveaux abonnés. Ce programme comprend plusieurs applications créatives telles que :

Final Cut Pro : le logiciel de montage de référence chez Apple pour les vidéastes. Capable de réaliser des projets complexes jusqu'en 4K/8K avec de la gestion de multiples caméras et timelines.

Logic Pro : une application de production musicale permettant d'enregistrer, mixer et composer des sons avec une grande bibliothèque d'instruments et effets sonores.

Pixelmator Pro : un puissant éditeur d'images capable de rivaliser avec Photoshop. Idéal pour de la retouche photo ou du design graphique.

Motion : un outil d'animation et d'effets visuels permettant de réaliser des productions en 2D et 3D qui peuvent ensuite être exportées dans Final Cut Pro.

Mais également d'autres applications comme Compressor et MainStage ainsi que de l'ajout de fonctionnalités d'intelligence artificielles pour Keynote, Pages et Numbers.

Apple Creator Studio sera intégralement disponible sur l'App Store avec un achat unique intégré. Les étudiants et professeurs peuvent également souscrire un abonnement au tarif préférentiel de 2,99 euros par mois (ou 29 euros par an) grâce au programme "Education" d'Apple.