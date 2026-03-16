Test du MacBook Neo : ou comment Apple ridiculise votre ordinateur portable

Apple a frappé un grand coup en ce début d'année en dévoilant de multiples nouveaux produits. Parmi ces derniers se trouve le MacBook Neo que nous avons pu tester en marge de sa sortie.

2026 a commencé de la plus étrange des façons du côté d'Apple. La firme, souvent pointée du doigt pour les prix élevés de ses produits, a dévoilé un tout nouvel ordinateur portable : le MacBook Neo. Ce dernier s'attaque directement au marché des PC de milieu de gamme avec un prix très agressif de 599 euros en France (499 euros pour les étudiants).

Pour réaliser ce petit exploit, Apple a dû faire quelques compromis. Le principal vient de la puce intégrée au MacBook Neo. Après avoir rompu son partenariat avec le géant Intel, Apple a choisi de développer ses propres puces maison (M1, M2, M3, M4 et la récente M5). Une prise de risque qui a payé puisque les ordinateurs sous puces Apple sont désormais très largement reconnus pour leurs performances.

Pour son MacBook Neo, Apple a plutôt décidé l'impensable : utiliser une puce d'iPhone - et plus précisément d'un iPhone 16 Pro. L'ordinateur de milieu de gamme abrite donc une configuration modeste et notamment pointée du doigt de par ses 8 petits Go de mémoire vive. Nous avons pu tester le MacBook Neo en marge de sa sortie, et force est de constater que ce dernier ridiculise bon nombre d'ordinateurs Windows au même prix, voir au dessus.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du MacBook Neo Un design et des finitions uniques pour ce tarif.

pour ce tarif. Des performances supérieures à ce que l'on pourrait imaginer.

à ce que l'on pourrait imaginer. Bon courage pour trouver un ordinateur aussi silencieux à ce prix. Un stockage de base trop faible.

Une autonomie moyenne pour une recharge lente.

pour une recharge lente. Les connectiques peuvent laisser à désirer.

Un design inégalable pour le prix

Là où la quasi-totalité des ordinateurs portables Windows optent pour du plastique pour leurs revêtements, le MacBook Neo arbore un châssis en aluminium hérité des MacBook Air et Pro. Le toucher est alors très agréable au quotidien et on a vraiment l'impression de manipuler un appareil haut de gamme.

Le clavier du MacBook Neo est exactement le même que celui du MacBook Air. L'expérience est donc extrêmement agréable au quotidien, et d'autant plus si l'on garde le prix du MacBook Neo en tête. C'est bien simple, il n'existe quasiment pas d'expérience aussi bonne pour taper au clavier si l'on regarde la concurrence à ce segment tarifaire. Le clavier du MacBook Neo diffère en un seul point : il ne dispose pas de rétro-éclairage pour ses touches. Un élément qui pourra éventuellement s'avérer dérangeant si vous avez l'habitude d'utiliser votre ordinateur le soir.

Le MacBook Neo (à gauche) ressemble beaucoup au MacBook Air (à droite). © Linternaute / Julian Madiot

Du côté des connectiques, Apple propose un port Jack pour votre casque et deux ports USB-C. Ces derniers ne sont pas identiques puisque nous disposons d'un USB 3.0 et d'un 2.0. Si vous voulez transférer des fichiers, il ne faudra donc pas vous tromper. Heureusement, le MacBook Neo vous envoie une notification si vous veniez à vous tromper de port. On aurait préféré avoir une petite distinction physique entre les deux ports, mais c'est toujours ça de pris.

Autre petite différence notable : le trackpad. Celui du MacBook Neo ne dispose pas d'un retour haptique. Il est, de ce fait, bien plus bruyant que ceux des MacBook Air ou Pro, ce qui peut gêner si vous avez l'habitude de travailler dans un endroit silencieux.

Notez que notre version du MacBook Neo ne dispose pas d'un capteur d'empreintes. Il vous faudra dépenser 100 euros supplémentaires pour disposer de la version avec TouchID ainsi que 512 Go d'espace de stockage. Cela n'est nullement obligatoire surtout si vous disposez d'une Apple Watch qui peut déverrouiller votre Neo automatiquement si vous la portez.

La version 256 Go du MacBook Neo ne possède pas de Touch ID. © Linternaute / Julian Madiot

Le design du MacBook Neo est sûrement l'une de ses plus grandes forces. Des ordinateurs portables fiables pour 600-700 euros, il y en a (plein). Mais des ordinateurs de cette gamme de prix qui disposent d'un niveau de finitions équivalent à celui du MacBook Neo, est quasiment introuvable.

Un excellent écran, mais attention aux compromis !

Le MacBook Néo est pourvu d'un écran Liquid Retina de 13 pouces qui s'avère très bon. Qu'il s'agisse de sa luminosité (pouvant monter jusqu'à 500 nits), sa colorimétrie ou sa fluidité, la plupart des utilisateurs devraient y trouver leur compte. Nous ne sommes clairement pas sur la meilleure dalle d'Apple (les noirs ne sont pas complètement profonds par exemple), mais encore une fois le résultat reste très bon pour ce prix.

Deux petits compromis sont cependant à noter pour l'écran du MacBook Neo. Le premier est l'absence de la technologie TrueTone d'Apple qui permet à l'écran de s'ajuster automatiquement en fonction de votre environnement. Ici, rien de tout ça et la dalle reste fixe que vous vous trouviez dans une pièce sombre ou en plein soleil. Vous ne disposez pas non plus de la gamme de couleurs P3 certifiée par Apple sur ses autres écrans de MacBook, ce qui peut constituer un frein si vous êtes un professionnel de l'image qui a besoin de la meilleur fidélité des couleurs sur vos travaux.

L'écran du MacBook Neo est correct, mais en dessous de ceux des MacBook plus haut en gamme. © Linternaute / Julian Madiot

Enfin, l'écran du MacBook Neo intègre une caméra HD (1080p) qui, si elle s'avère correcte pour des réunions en visio, ne dispose pas de la meilleure qualité d'image. La technologie "center stage" qui permet à la caméra de suivre vos mouvements pour toujours vous placer au centre de la scène est également absente.

Des performances qui impressionnent

Nous l'avons mentionné précédemment, le MacBook Neo est pourvu d'une puce A18 Pro héritée de l'iPhone 16 Pro ainsi que de 8 Go de RAM. Une hérésie pour de nombreux experts tech, mais il convient de replacer l'église au centre du village. Cette mémoire vive et l'ensemble des composants du MacBook Neo sont très bien optimisés.

Nous avons pu lancer L'ENSEMBLE des applications pré-installées sur notre machine sans ressentir le moindre ralentissements. Vous aurez beau ouvrir 30 onglets sur Google Chrome, le MacBook Neo est pleinement capable de les gérer. Nous allons tout de même évoquer les différents profils d'utilisateurs les plus répandus et détailler notre utilisation du MacBook Neo en fonction de ces derniers.

Si vous êtes un étudiant ou jeune travailleur

La majorité de ces profils n'ont guère besoin d'une machine de guerre pour opérer quotidiennement. Si votre quotidien se résume à faire des prises de notes, des présentations Powerpoint, de la consultation de vidéos sur internet ou de l'intelligence artificielle, le MacBook Néo est fait pour vous. Les 8 Go de RAM sont suffisants pour des opérations assez basiques et conviendront à une majorité de travailleurs qui ont besoin d'un petit ordinateur portable fiable. En tant que journaliste, nous remplissons également ces conditions.

Si vous êtes un gamer

La puce A18 Pro est pleinement capable de gérer des jeux AAA optimisés pour l'iPhone. Il est notamment possible de jouer à Resident Evil 4 Remake ou Resident Evil Village avec de très bons graphismes.

Mais qu'en est-il des jeux qui ne sont pas pleinement conçus pour un Mac ? Nous avons lancé et regroupé différents titres afin de vous partager un résumé des performances du MacBook Néo avec des titres lancés sur Steam, l'Epic Games Store ou des launchers dédiés :

Jeux testés sur le MacBook Neo Jeux Affichage / Graphismes FPS moyens affichés Control (Ultimate Edition) Faibles 25 FPS Cuphead Maximums 60 FPS Cyberpunk Faibles (720p) 40 FPS World of Warcraft Bons (1080p) 50 FPS Resident Evil Requiem Faibles (720p) 10-20 FPS

Au vu de ces résultats, vous comprendrez que le MacBook Neo n'est pas un ordinateur taillé pour le jeu vidéo. La machine d'Apple reste tout de même correcte si vous avez envie de lancer de petits titres, mais ne comptez pas vraiment en faire une tour principale pour vos soirées de jeu.

N'espérez pas faire tourner de gros jeux en bonne qualité et fluidité. © Linternaute / Julian Madiot

Si vous êtes un graphiste/modéliste 3D/Ingénieur son...

L'iPhone 16 Pro est capable de gérer des projets assez impressionnants comme du montage de vidéos en qualité 4K alors pourquoi pas le MacBook Neo qui dispose de la même puce ? Hélas, la machine "low cost" d'Apple ne sera peut-être pas taillée pour vos usages si vous avez l'habitude d'effectuer de tels travaux sur la longue durée.

Les applications de montage comme Premiere Pro ou Final Cut Pro tournent plutôt bien sur le MacBook Neo. Vous pouvez totalement travailler avec et réaliser des montages d'images ou vidéos de grande qualité. La durée des exports s'avère toutefois assez longue et vous aurez souvent le temps de vous faire un petit café avant que le rendu de votre vidéo soit prêt.

Pour tout ce qui est modélisation 3D, nous vous conseillons d'oublier le MacBook Neo. Si ce dernier peut gérer des logiciels comme Blender, ce dernier a besoin de mémoire vive pour fonctionner correctement et les 8 Go du MacBook Neo s'avèrent trop justes pour une expérience agréable.

Une autonomie qui peut laisser à désirer

Apple annonce jusqu'à 16h d'autonomie en lecture de vidéos pour son MacBook Neo. Ce score est donc en dessous du MacBook Air (18h) et du MacBook Pro (24h). Nous avons voulu vérifier ce score et avons donc laissé le MacBook Neo allumé pendant une journée d'utilisation classique avec de la prise de notes, du streaming vidéo et des recherches sur le web.

Notre unité aura fini par s'éteindre au bout de 10h50. Un score en dessous des chiffres annoncés par Apple, mais ces derniers peuvent grandement varier en fonction de votre utilisation. Nous avons également mesuré une journée avec une utilisation intensive d'applications gourmandes en ressources et le MacBook Neo n'aura tenu que 6h30. Ne comptez donc pas sur le MacBook Neo pour vous accompagner pendant plus d'une journée complète de cours ou de travail.

Apple ne fournit pas de bloc d'alimentation avec le MacBook Neo, mais uniquement un câble de charge en USB. Apple précise que le Neo doit disposer d'une charge d'au moins 20 W pour pouvoir faire le plein alors faites bien attention aux capacités de vos câbles et blocs d'alimentation. Cette restriction pourra gêner certaines charges sur des ports publics par exemple.

Economies obligent, le MacBook Neo n'inclut qu'un câble de charge. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test du MacBook Neo

Apple signe véritablement une petite révolution avec son dernier ordinateur portable. Le MacBook Neo met un sacré coup de pied dans la fourmilière des ordinateurs de milieu de gamme avec des arguments convaincants. Bonnes performances, design premium, expérience MacOS...

A moins d'être véritablement attaché à l'expérience Windows, il n'y a que peu de raisons de ne pas craquer pour ce MacBook Neo si vous disposez d'un budget suffisant. Nous recommandons tout de même de prendre la version avec 512 Go de stockage qui rajoute la fonction Touch ID et vous permettra surtout d'installer bien plus d'applications que le modèle dont nous disposons.