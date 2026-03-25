Dites adieu au câble HDMI : son remplaçant existe déjà et diffuse de la 4K à plus de 30 mètres de distance

Ce remplaçant ne coûte pas si cher et peut se trouver dans de nombreux magasins.

La technologie a beau évoluer rapidement, certains usages ont la vie dure. Les câbles HDMI existent depuis plus de 20 ans aujourd'hui, mais restent très largement plébiscités par les consommateurs pour diffuser du contenu sur un écran. Il faut dire qu'ils sont très simples d'utilisation et plutôt pratiques puisqu'ils s'adaptent à de nombreux périphériques (boitier TV, console de jeu vidéo...).

Pourtant, les technologies sans-fil se développent rapidement depuis quelques années. L'une d'elles est notamment pensée pour remplacer le vieillissant câble HDMI et elle ne coûte pas si cher à utiliser. C'est une belle avancée puisque le HDMI ne présente pas que des avantages. Ces câbles peuvent facilement se détériorer, s'emmêler ou se perdre dans un tiroir. Heureusement, la technologie a beaucoup évolué et il est peut-être même probable que vous disposiez déjà du remplaçant du bon vieux fil "High-Definition Multimedia Interface".

Cette technologie permet de transférer le flux vidéo d'un boitier ou d'un smartphone jusqu'à un écran de télévision sans que vous n'ayez besoin d'utiliser de connecteur. Elle existe sous bien des formes. La plus connue étant sans nul doute le Chromecast, un petit objet développé par Google, mais dont on peut désormais retrouver des équivalents chez d'autres marques.

Le Chromecast a d'ailleurs été officiellement été abandonné par Google il y a quelques semaines et est désormais remplacé par la Google TV Streamer qui remplit plus ou moins les mêmes fonctions. Le géant américain en a même ajouté de nouvelles. Ironie du sort, la Google TV Streamer nécessite tout de même un câble HDMI pour être relié à votre TV !

Il faut donc chercher ailleurs et c'est tout simplement votre télévision qui peut tout changer. Il est fort possible en effet qu'elle dispose d'un programme vous permettant de caster votre ordinateur ou votre smartphone sur son écran ! Si vous disposez d'une télévision connectée ou d'un boitier TV intelligent, vérifiez les options de "cast" disponibles. Une Apple TV peut notamment copier le contenu de votre ordinateur Mac en un seul clic, et ce, sans aucun câble HDMI et à une grande distance.

Il existe cependant des cas où un câble HDMI reste préférable, alors gardez le vôtre sous la main ! On pensera notamment aux consoles de jeux vidéo qui exigent une latence minimale afin de disposer d'un temps de réaction infime lorsque vous jouez. Dans ce cas, un câble fera malgré tout mieux le travail qu'une connexion sans fil. Le progrès a du bon mais tout n'est pas encore possible !