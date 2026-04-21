John Ternus : pourquoi son arrivée à la direction d'Apple marque la fin de l'ère de la prudence

Nommé comme nouveau directeur d'Apple d'ici septembre 2026, John Ternus est réputé pour avoir supervisé plusieurs produits et services peu communs pour la marque.

Tim Cook vient d'annoncer son départ. A 65 ans, l'homme derrière Apple depuis 2011 laissera bientôt sa place à un autre visage pour incarner l'entreprise responsable de l'iPhone. C'est John Ternus, un ingénieur au sein d'Apple qui a été choisi pour prendre la place de Cook d'ici le mois de septembre 2026. Bien qu'apparaissant au sein de plusieurs conférences de la firme, Ternus reste un nom peu connu du grand public malgré plusieurs initiatives osées et controversées.

Un décisionnaire à la tête d'Apple

Dans une lettre publiée en réaction à sa nomination, John Ternus s'exprime sur sa nouvelle responsabilité au sein d'Apple : "Ayant passé presque toute ma carrière chez Apple, j'ai eu la chance de travailler sous la direction de Steve Jobs et d'avoir Tim Cook comme mentor (...) Je suis rempli d'optimisme quant à ce que nous pouvons accomplir dans les années à venir, et je suis très heureux de savoir que les personnes les plus talentueuses du monde sont ici, chez Apple, déterminées à faire partie de quelque chose qui dépasse chacun d'entre nous."

La nomination de John Ternus en PDG d'Apple pourrait marquer de grands changements à venir. Durant son service chez Apple, Ternus était responsable du suivi matériel pour l'entreprise. Il a notamment encadré l'évolution de l'iPhone, du Mac et de l'iPad. Peu de temps après son arrivée au sein d'Apple en 2001, il est chargé du développement des AirPods qui deviendront un immense succès.

Décrit comme "charismatique et très apprécié" par les médias, John Ternus a également la réputation d'être un décisionnaire plutôt qu'un simple suiveur de tendances. C'est lui qui a notamment poussé à Apple à commercialiser un ordinateur portable moins cher, donnant naissance au projet MacBook Neo, une hérésie colorée et "low cost" qui fût un carton lors de sa sortie.

Une nouvelle ère pour Apple, mais pas tout de suite

Si l'arrivée de John Ternus en tant que président d'Apple ne devrait pas avoir de répercutions immédiate, il est fort probable que la firme change de stratégie dans les prochaines années à venir. Alors qu'Apple semble toujours en retard sur le volet de l'IA, John Ternus aura fort à faire pour imposer la marque sur ce secteur.

La firme devrait également investir dans le marché des lunettes connectées avec un premier modèle à venir en 2027 et qui pourrait bénéficier du savoir-faire de Ternus en matière de casques de réalité augmentée.