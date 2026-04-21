Tim Cook quitte Apple : il laisse cinq excellents produits et deux énormes échecs derrière lui

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Tim Cook s'est frott&eacute; &agrave; Google avec Apple Plans
L'un des premiers produits à sortir sous l'ère Cook vient d'une vieille idée de Steve Jobs. Jaloux du succès de certaines applications Android comme YouTube ou Google Maps, Steve Jobs fait tout pour proposer sa propre application de navigation. Apple Plans sera lancée en 2012, mais non sans mal : l'application aura besoin de plusieurs ajustements pour arriver à la version que l'on connait aujourd'hui.
© Apple
Julian Madiot