Test de la Huawei Watch Fit 5 Pro : la montre connectée parfaite pour tous ?

Après le succès commercial de la dernière Watch Fit 4, Huawei revient à la charge en dévoilant une nouvelle petite montre connectée qui ne manque pas d'arguments.

Huawei continue d'étendre son portfolio de produits wearables après le succès de ses précédentes montres connectées GT, Pro et Watch Fit. La firme vient de dévoiler sa nouvelle montre connectée d'entrée de gamme, la Huawei Watch Fit 5 (et son modèle Pro). Sans surprise, cette dernière reprend un design proche d'une Apple Watch et mime même les dernières couleurs de l'iPhone 17 Pro orange cosmique pour se distinguer.

Nous avons pu utiliser la Huawei Watch Fit 5 Pro pendant un peu plus d'une semaine, et si cette dernière est loin du prix de l'Apple Watch, ses fonctionnalités en font l'un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. On vous explique.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test de la Huawei Watch Fit 5 Pro Le design agréable et léger

agréable et léger Très nombreuses fonctionnalités de sport, de santé, de sommeil, etc...

de sport, de santé, de sommeil, etc... Bonne autonomie

L'écran LTPO et ses bordures toujours plus fines Toujours peu d'applications tierces

Les notifications qui restent toujours sur l'écran ou auxquelles on ne peut répondre sur la montre

Un design inspiré, mais efficace

Si vous êtes un habitué du marché des montres connectés, le design de la Huawei Watch Fit 5 Pro ne devrait pas vous choquer. La firme chinoise a décidé de repartir sur un design très semblable à celui du précédent modèle, elle-même singeant peu ou prou une Apple Watch.

© Linternaute / Julian Madiot

Dotée de bordures plus fines que la version de base, la Huawei Watch Fit 5 Pro affiche un design carré qui permet d'afficher une bonne lisibilité. L'écran de 1,92 pouces et également doté d'un pic de luminosité maximal de 3000 nits qui lui garantit d'être consultable et bien lisible, même en plein soleil. Attention cependant à l'usage dans le noir puisque sa luminosité automatique peut parfois mettre un petit temps à se régler.

Notons tout de même que cet écran est LTPO, ce qui signifie qu'il peut faire varier sa fréquence de rafraichissement entre 1 et 60 Hz afin de rester allumé en permanence, mais de limiter la consommation énergétique.

Disponible initialement en coloris noir et blanc, la Watch Fit 5 Pro dispose également d'une couleur orange qui n'est pas sans rappeler le dernier iPhone 17 Pro.

Les contours du boitier de la Huawei Watch Fit 5 Pro sont en titane, rendant la montre résistante et très légère une fois au poignet. Nous avons malencontreusement fait tomber la Fit 5 Pro à plusieurs reprises, et cette dernière est toujours intacte aujourd'hui.

Au global, le design de la Huawei Watch Fit 5 Pro s'avère excellent. Les sensations d'utilisation, et notamment de la couronne, sont très bonnes. Mentionnons cependant le bracelet inclus qui, s'il fait le job, semble un peu cheap au toucher.

Des performances imbattables pour son prix

Contrôle de musique

A l'image des autres montres connectées de la firme, la Huawei Watch Fit 5 Pro bénéficie de nombreuses fonctionnalités. Ses principales restent cependant d'être une extension de votre smartphone en permettant d'en contrôler les notifications et la musique. Si vous n'aurez aucun souci à contrôler une musique déjà lancée, il est regrettable de constater que très peu d'applications sont disponibles pour la montre, ce qui inclut des Spotify, Apple Music et compagnie. Ainsi, vous ne pourrez pas lancer de musique directement depuis la Watch Fit 5 Pro, mais vous pourrez la contrôler si vous la lancez depuis votre smartphone.

La Huawei Watch Fit 5 Pro peut reconnaitre la musique jouée sur votre smartphone afin de la contrôler. © Linternaute / Julian Madiot

Notifications

Les notifications reçues sur la Huawei Watch Fit 5 Pro arrivent rapidement et nous n'avons eu aucun ralentissement ou bug durant nos semaines de tests avec un iPhone 17 Pro à côté. Dommage cependant qu'il ne soit pas possible de répondre directement aux messages sur la montre (via iPhone) et que cette dernière ne fait donc qu'afficher les notifications sans réelle interaction avec ces dernières. Impossible également si votre contact vous envoie une photo de visualiser cette dernière sur la montre. Notons également que consulter une notification sur votre smartphone ne la retire pas de la montre, nous laissant parfois avec des notifications vieilles de plusieurs jours sur la Fit 5 Pro.

Les notifications ne s'effacent pas toutes seules de la montre. © Linternaute / Julian Madiot

Sport

Concernant le sport, nous avons effectué une séance de marche à pied et deux séances de vélo d'intérieur avec la Huawei Watch Fit 5 Pro. En comparant les résultats affichés par la montre avec celle d'une Apple Watch Series 11, les données récoltées sont assez semblables. Les utilisateurs peuvent également relier leurs comptes Komoot, Naviki, FiiT et d'autres applications à leur Huawei Watch Fit 5 Pro pour suivre leurs avancées ou simplement utiliser les modes d'entrainement déjà intégrés à la montre. Dommage cependant qu'il ne soit pas possible d'accéder aux notifications déjà passées lorsqu'un entrainement est en cours, à moins de stopper ce dernier.

Plus de 100 modes d'entrainements différents sont disponibles. © Linternaute / Julian Madiot

La Huawei Watch Fit 5 Pro intègre également deux nouveaux petits compagnons. Le premier est un bébé panda qui s'affiche en fonction de vos activités sportives ou pour vous informer que vous avez été inactif pendant trop longtemps. Le second, Fluffy, est intégré à l'un des nouveaux cadrans de la montre et change d'attitude en fonction de vos interactions (quand vous vous réveillez, quand vous rechargez la monte, etc...). Une manière assez ludique et originale de se motiver à bouger durant la journée.

Santé

Bien qu'il soit difficile à tester (et encore heureux), la Huawei Watch Fit 5 Pro intègre un capteur de détection pour l'apnée du sommeil. Ce capteur certifié permet de suivre votre respiration durant votre sommeil sur plusieurs jours afin d'identifier un potentiel risque. Nous avons cependant pu tester le suivi de la qualité de notre sommeil sur plusieurs jours. Cette fonction permet d'obtenir un score global basé sur la durée, les différentes étapes d'endormissement, notre rythme cardiaque, etc... Les données obtenues durant nos tests semblent plutôt précises et l'application Huawei Santé permet d'obtenir des recommandations pour améliorer nos futures nuits.

© Linternaute / Julian Madiot

Paiement NFC

La précédente Huawei Watch Fit 4/4 Pro disposait d'une fonctionnalité de paiement via NFC grâce à un partenariat avec le service Quicko Wallet. Manque de chance pour Huawei, cette solution a cessé ses activités au début de l'année 2026. Heureusement, Huawei a trouvé une autre solution en passant par Curve Pay.

Afin de pouvoir payer avec la Huawei Watch Fit 5 Pro, il vous faudra d'abord installer l'application Curve Pay sur votre smartphone et sur la montre. En y ajoutant ses cartes de crédit, il est alors facile de régler ses achats avec la montre connectée. Dommage cependant de devoir disposer d'un compte Curve pour en profiter, mais au moins ça fonctionne bien.

Une excellente autonomie et une charge rapide

Dans ses communications officielles, Huawei annonce que sa Watch Fit 5 Pro est capable de tenir pendant une semaine entière sans recharge et même jusqu'à 10 jours selon les usages. De notre côté, nous avons pu tenir exactement 7 jours en ayant l'écran toujours allumé (sauf durant la nuit) ce qui semble correspondre aux promesses de la firme. La montre perd environ 10-15% de batterie chaque jour avec une luminosité maximale et un écran toujours allumé. Réduire ces deux options nous a permis de tenir pendant un peu plus de 9 jours.

La Huawei Watch Fit 5 Pro est fournie avec un palet de recharge compatible USB-C. Comptez environ une heure pour faire le plein de la batterie intégrée à la montre, mais quelques minutes suffisent pour récupérer une vingtaine de pourcentages qui permettront de tenir une journée ou deux.

Notre conclusion au test de la Huawei Watch Fit 5 Pro

Sur de nombreux points, la Huawei Watch Fit 5 Pro ne bouscule pas la formule déjà établie par la précédente génération. On retient cependant un design un poil amélioré, notamment pour le confort de lecture avec des bordures d'écran plus fines, un mode LTPO (toujours allumé) et une excellente luminosité. La montre s'avère très agréable à porter au quotidien et dispose de plusieurs intérêts selon votre profil (sport, santé...).

On regrettera toujours le manque cruel d'applications tierces qui risque de frustrer certains utilisateurs (impossible de lancer votre Spotify depuis la montre) ainsi que certaines limitations comme les messages qui ne peuvent être répondus sur la montre. Notons également un prix légèrement en hausse par rapport à la précédente génération (299 euros contre 279 euros) et espérons que Huawei parvienne à rester sous la barre symbolique des 300 euros.