Pourquoi ce métier star n'attire plus les recrutements (après 20 ans de succès)

C'est une baisse historique qui se produit aussi bien en France qu'aux Etats-Unis.

Endettement massif après la crise du Covid-19, conflits et tensions en Ukraine et au Moyen-Orient, hausse des prix du pétrole et conséquences économiques, le contexte était plutôt morose à l'heure de la publication par l'Insee de son rapport d'analyse sur l'inflation en France et la situation des différents secteurs professionnels.

Premier bilan attendu, l'activité économique n'est pas dans sa meilleure forme. De nombreux corps de métiers freinent les recrutements, mais l'un d'eux s'avère tout particulièrement marquant puisque cette situation n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans !

L'essor de l'intelligence artificielle avec des services ouverts à tous comme ChatGPT, Claude ou encore Google Gemini soulève de nombreuses questions dans de multiples corps de métier. Alors que les chatbots deviennent de plus en plus élaborés et permettent de réaliser des images ou de la vidéo, certains emplois semblent plus menacés que d'autres.

C'est dans ce contexte assez maussade que l'Insee a récemment observé une baisse des recrutements dans un secteur très particulier : l'informatique. Durant de nombreuses années, les métiers liées au développement ou à la programmation ont pourtant connu un essor fulgurant. Il faut dire que la numérisation des services y a beaucoup participé, et que chaque entreprise se doit aujourd'hui de disposer d'un ou plusieurs développeurs pour assurer ses opérations en ligne.

Hélas, le secteur de l'informatique ne semble pas échapper à l'essor de l'IA. Selon le dernier rapport de l'Insee, le nombre de recrutements dans ce secteur est en baisse depuis près de deux ans. Du jamais-vu depuis 2001 dans un domaine qui était en hausse constante pendant près de 20 ans !

L'indice de valeur ajoutée est, quant à lui, en hausse constante depuis 2020. Les recruteurs semblent donc privilégier les profils avec des compétences indispensables à leur entreprise. A noter cependant que le rapport de l'Insee précise que cette baisse de recrutement concerne majoritairement les jeunes profils et débuts de carrière (-3% entre 2023 et 2025) tandis que les profils seniors et expérimentés restent toujours prisés par les entreprises (+1,4 points pour les 30-59 ans)