Eleven All Stars (2026) : date, participants, billetterie… Tout les infos

Le streamer AmineMaTue revient avec une nouvelle édition du Eleven All Stars où s'affronteront plusieurs créateurs de contenus de France et d'Angleterre.

Près de quatre ans après la première édition face à l’Espagne, le Eleven All Stars revient en 2026 avec un tout nouvel adversaire. Le streamer AmineMaTue a rassemblé 22 joueurs, joueuse et coachs pour affronter les Sidemen. Ce collectif d’influenceurs provenant d’Angleterre disposera de sa propre composition face aux partenaires d’Amine lors d’un grand match de football. On vous dit tout ce qu’il faut retenir de l'événement avec les participants annoncés, les dates et horaires ainsi que les informations sur la billetterie.

Quand aura lieu le Eleven All Stars (2026) ?

Cette nouvelle édition du Eleven All Stars face à l’Angleterre se tiendra le dimanche 24 mai à 20h au Parc des Princes de Paris. Si AmineMaTue décide de repartir sur la même organisation que la précédente édition, la durée devrait se prolonger jusqu’aux alentours de 23h/minuit avec quelques happenings.

Le mi-temps sera assurée par un concert où se réuniront Tiakola, SDM et un troisième invité encore mystère.

Qui sont les streamers et participants au Eleven All Stars (2026) ?

L’équipe de France constituée par AmineMaTue pour ce Eleven All Stars se compose de 21 participant.es sur le terrain et banc de touche. On y retrouve dans l’ordre : AmineMaTue, SDM, Squeezie, Michou, Inoxtag, Djilsi, Kameto, Domingo, Pfut, Zack Nani, Carlito, Pitchaddict, Alonz, Boume, Cocottee, Yannou, Yassencore, Loly, Brawks, Tonton et Nico La. Le coaching sera assuré, quant à lui, par Said.

Amie a tout de même précisé qu’il restait encore une place disponible dans l’équipe. Les paris sont ouverts quant à ce participant final.

Où trouver des billets pour le Eleven All Stars (2026) ?

La billetterie du Eleven All Stars est déjà ouverte avec de multiples catégories. AmineMaTue a insisté sur le fait que les tarifs pratiqués seraient « les prix du peuple » ce qui explique les coûts relativement peu élevés pour un match au Parc des Princes.

Catégorie Or : 70 €

Catégorie 1 : 60 €

Catégorie 2 : 50 €

Catégorie 3 : 40 €

Catégorie 4 : 30 €

Catégorie 5 : 19 €

Catégorie PFR : 19 €

Catégorie visibilité réduite : 9 €

Des reventes sont déjà en cours sur les réseaux sociaux. Nous conseillons cependant de faire preuve de beaucoup de prudence si vous désirez acquérir un billet via revente de particulier.

Une vente aux enchères inédite après le Eleven All Stars

L’un des principaux partenaires du Eleven All Stars (2026) n’est autre que eBay et sa nouvelle plateforme d’achats/enchères en direct, eBay Live. La plateforme prolongera d’ailleurs l’expérience de l’événement d’ici les jours qui suivent le match officiel avec une vente aux enchères. Les fans pourront y retrouver des maillots, ballons et cartes officielles et dédicacées par les participants.

L’intégralité des bénéfices obtenus durant cette vente aux enchères sera reservée à une association afin de respecter l’aspect caritatif du Eleven All Stars. Les détails de la vente seront communiqués prochainement.